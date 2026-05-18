Wechsel zu Real Madrid? Benfica Lissabon kämpft mit aller Macht um Jose Mourinho

Mourinho hatte nach dem Saisonabschluss mit Platz drei eingeräumt, dass Benfica ihm ein "hervorragendes Angebot" unterbreitet habe. Gleichzeitig gestand er Gespräche zwischen seinem Berater Jorge Mendes und Real ein, das den 63-Jährigen nach einer chaotischen Saison gerne zurückholen würde.

Es sei jedoch ebenfalls richtig, dass er selbst bislang weder mit Real-Boss Florentino Pérez, "noch mit irgendjemandem aus der Vereinsführung gesprochen habe", betonte Mourinho. "Aber ich bin nicht dumm... zwischen dem Verein und Jorge bestehen Kontakte." Diese würden im Laufe dieser Woche "auch auf mich ausgeweitet werden".

Eine Rückkehr nach Madrid sei aber nicht ausgemacht. "Es hängt vom Angebot ab. Es geht nicht um mehr oder weniger Euro, sondern vielmehr darum, was sie von mir erwarten - und ob ich in der Lage bin, das zu erfüllen, was sie vorschlagen, und dem von ihnen skizzierten Anforderungsprofil gerecht zu werden."

Benfica soll sich bereits nach einem Nachfolger umschauen. Als Top-Kandidat gilt Marco Silva vom FC Fulham. Costa dementierte jedoch. "Habe ich über Marco Silva nachgedacht oder über irgendjemand anderen, sollte Mourinho gehen? Offensichtlich nicht!" Noch sei Mourinho ja Trainer...