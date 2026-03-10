Wechsel von England nach Österreich: Ralf Rangnick kann künftig auf BVB-Star zurückgreifen

Chukwuemeka wurde in Wien geboren und wuchs in England auf. Der Sohn nigerianischer Eltern durchlief auch mehrere U-Nationalteams auf der Insel. Seit Februar 2025 steht er beim BVB unter Vertrag, zuletzt fehlte der 22-Jährige aber mit muskulären Problemen.

Österreich spielt bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in Gruppe J gegen Titelverteidiger Argentinien, Algerien und Jordanien.