Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän Wayne Rooney hat schlechte Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.
Wayne Rooney watscht eine WM-Endrunde ab: "Eine schlechtere Weltmeisterschaft wird es nicht geben"
Im Podcast 'The Overlap' fand der 40-Jährige deutliche Worte zu jener Endrunde: "Eine schlechtere Weltmeisterschaft als die 2010 in Südafrika wird es nicht geben. Das Turnier hat sich nie wie eine WM angefühlt."
Rooney schilderte: "Wir waren auf dem Weg zu unserem Eröffnungsspiel gegen die USA und die Atmosphäre fühlte sich komplett ungewöhnlich an. Es war dunkel, niemand war da, keine Fans, die dich wie sonst begrüßen. Man hatte einfach nie den Eindruck, dass es eine Weltmeisterschaft ist."
- AFP
England scheiterte bei der WM 2010 im Achtelfinale
Auch sportlich war jene WM für Rooney und seine Three Lions eine herbe Enttäuschung. England reiste unter Startrainer Fabio Capello als Mitfavorit nach Südafrika, wurde dieser Rolle aber nicht gerecht. England startete mit zwei Remis (1:1 gegen die Vereinigten Staaten, 0:0 gegen Algerien) in das Turnier. Rooney selbst sorgte nach dem Algerien-Spiel für Schlagzeilen, als er sich über buhende englische Fans lustig machte.
Ihr abschließendes Spiel in der Gruppe C gewannen die Engländer mit 1:0 gegen Slowenien, belegten aber trotzdem nur den zweiten Platz hinter den USA. Ein Dämpfer für die Titelhoffnungen, schließlich hatten englische Medien die Vorrunde wegen der Gegner als "EASY" (England, Algeria, Slovenia, Yanks) bezeichnet.
So kam es bereits im Achtelfinale zum Duell mit einem weiteren Schwergewicht, bei dem England gegen furios aufspielende Deutsche mit 1:4 den Kürzeren zog und die Heimreise antreten musste.
Am Ende gewann Spanien den Titel im Finale gegen die Niederlande. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hatte einen gänzlich anderen Eindruck von der WM als Rooney und sprach anschließend von "der besten WM der Geschichte".
Wayne Rooneys Leistungsdaten in der englischen Nationalmannschaft
- Länderspiele: 120
- Tore: 53
- Assists: 21
- Gelbe Karten: 12
- Platzverweise: 2
- Turnierteilnahmen: 6