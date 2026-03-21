Wayne Rooney watscht eine WM-Endrunde ab: "Eine schlechtere Weltmeisterschaft wird es nicht geben"

Auch sportlich war jene WM für Rooney und seine Three Lions eine herbe Enttäuschung. England reiste unter Startrainer Fabio Capello als Mitfavorit nach Südafrika, wurde dieser Rolle aber nicht gerecht. England startete mit zwei Remis (1:1 gegen die Vereinigten Staaten, 0:0 gegen Algerien) in das Turnier. Rooney selbst sorgte nach dem Algerien-Spiel für Schlagzeilen, als er sich über buhende englische Fans lustig machte.

Ihr abschließendes Spiel in der Gruppe C gewannen die Engländer mit 1:0 gegen Slowenien, belegten aber trotzdem nur den zweiten Platz hinter den USA. Ein Dämpfer für die Titelhoffnungen, schließlich hatten englische Medien die Vorrunde wegen der Gegner als "EASY" (England, Algeria, Slovenia, Yanks) bezeichnet.

So kam es bereits im Achtelfinale zum Duell mit einem weiteren Schwergewicht, bei dem England gegen furios aufspielende Deutsche mit 1:4 den Kürzeren zog und die Heimreise antreten musste.

Am Ende gewann Spanien den Titel im Finale gegen die Niederlande. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hatte einen gänzlich anderen Eindruck von der WM als Rooney und sprach anschließend von "der besten WM der Geschichte".