"Was uns oder den Fans fehlt, ist ...": Niko Kovac trauert vier ehemaligen BVB-Stars hinterher - spielt einer davon bald wieder für Borussia Dortmund?

"Das, was wir sicherlich nicht haben, sind diese Spieler, die vielleicht der ein oder andere hier gerne sehen würde – mit den Extra-Skills", räumte Kovac bei einer Talk-Runde von und mit dem legendären ehemaligen Leverkusen-Manager Reiner Calmund ein.

Kovac nahm damit Bezug auf einhellige Unkenrufe rund um den BVB, wonach es dem aktuellen Kader an individuellen Ausnahmekönnern mangele. "Ich glaube, das, was uns oder den Fans fehlt, ist vielleicht der Sancho, der Haaland, der Dembele, der Reus", erinnerte der 54-Jährige an entsprechende Beispiele aus der jüngeren Vereinsvergangenheit.

Gleichzeitig betonte Kovac aber, dass sich die Dortmunder Mannschaft auch ohne derlei besondere Akteure sehen lassen könne: "Ich glaube, dass wir schon einen guten Job machen mit den Jungs, die wir haben. Die sind klasse und ich bin froh, dass ich mit denen arbeiten darf, aber wir wollen uns natürlich auch wieder verbessern."