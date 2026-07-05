Warum fehlt Raphinha in Brasiliens Startelf im WM-Achtelfinale gegen Norwegen?

Raphinha fehlt Brasilien in der Startelf, weil er sich während der WM am Oberschenkel verletzt hat und noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti musste er sich vor der Pause auswechseln lassen. Er verpasste sowohl das finale Gruppenduell mit Schottland als auch das hart umkämpfte Sechzehntelfinale gegen Japan, in dem sich Brasilien kurz vor Schluss durchsetzte.

"Er ist noch nicht vollständig fit, aber er kann auf der Bank sitzen. Falls nötig, kann er einige Minuten spielen und uns in bestimmten Situationen helfen", sagte Ancelotti während der Pressekonferenz über Raphinha.

In bislang 41 Länderspielen kommt Raphinha auf elf Tore und acht Assists.