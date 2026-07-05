Brasilien bekommt es am Sonntag im WM-Achtelfinale mit Norwegen zu tun. Im Duell mit Erling Haaland und Co. steht bei der Selecao mit Raphinha vom FC Barcelona einer der großen Stars der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nicht in der Startelf. Dabei könnte der Italiener die Dienste des Flügelspielers wahrscheinlich gut gebrauchen. Warum fehlt Raphinha in Brasiliens erster Elf? Wir klären es auf!
Warum fehlt Raphinha in Brasiliens Startelf im WM-Achtelfinale gegen Norwegen?
- Getty Images Sport
Carlo Ancelotti setzt gegen Norwegen auf diese Startelf:
- Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro, Gabriel Martinelli, Rayan, Vinicius Junior - Matheus Cunha
In dieser Formation dürfte Vini Jr. wie gewohnt den linken Flügel besetzen - und auf der anderen Seite kommt höchstwahrscheinlich Gabriel Martinelli vom FC Arsenal zum Einsatz. Dessen Platz hätte wohl Raphinha eingenommen, doch dazu kommt es erst einmal nicht. Der Barca-Star sitzt zu Beginn auf der Bank und muss darauf hoffen, dass ihn Ancelotti einwechselt.
- AFP
Carlo Ancelotti über Raphinha: "Noch nicht vollständig fit"
Raphinha fehlt Brasilien in der Startelf, weil er sich während der WM am Oberschenkel verletzt hat und noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti musste er sich vor der Pause auswechseln lassen. Er verpasste sowohl das finale Gruppenduell mit Schottland als auch das hart umkämpfte Sechzehntelfinale gegen Japan, in dem sich Brasilien kurz vor Schluss durchsetzte.
"Er ist noch nicht vollständig fit, aber er kann auf der Bank sitzen. Falls nötig, kann er einige Minuten spielen und uns in bestimmten Situationen helfen", sagte Ancelotti während der Pressekonferenz über Raphinha.
In bislang 41 Länderspielen kommt Raphinha auf elf Tore und acht Assists.
Brasiliens Spiele bei der WM:
Brasilien - Marokko 1:1 Brasilien - Haiti 3:0 Brasilien - Schottland 3:0 Brasilien - Japan 2:1
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