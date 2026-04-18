"Warte, warte. Weg, weg, weg": DAZN-Crew muss nach Pyro-Beschuss Übertragung beim Nordderby unterbrechen

Die Crew des Streamingdienstes um Moderatorin Christina Rann und TV-Experte Tobias Schweinsteiger entschied sich daher kurzerhand, die Sendung zu unterbrechen und sich stattdessen in den Innenraum des Stadions zurückzuziehen.

"Ich muss mal schauen, weil die Leuchtkugeln fliegen", unterbrach Rann zunächst Schweinsteigers Analyse, ehe beide Reißaus nahmen. "Warte, warte. Weg, weg, weg. Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Daher kurze Pause. Wir entscheiden dann, wie es hier weitergeht", rief Rann.