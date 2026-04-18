Schon knapp eine Stunde vor Spielbeginn flog aus dem noch spärlich besetzten Gästeblock der Hamburger Pyrotechnik auf das Spielfeld. In der Übertragung bei DAZN war zu erkennen, wie eine Leuchtrakete an der Werbebande hinter dem gegenüberliegenden Tor abprallte und kurz vor der Stehkurve der Bremer auf dem Rasen landete.
"Warte, warte. Weg, weg, weg": DAZN-Crew muss nach Pyro-Beschuss Übertragung beim Nordderby unterbrechen
Die Crew des Streamingdienstes um Moderatorin Christina Rann und TV-Experte Tobias Schweinsteiger entschied sich daher kurzerhand, die Sendung zu unterbrechen und sich stattdessen in den Innenraum des Stadions zurückzuziehen.
"Ich muss mal schauen, weil die Leuchtkugeln fliegen", unterbrach Rann zunächst Schweinsteigers Analyse, ehe beide Reißaus nahmen. "Warte, warte. Weg, weg, weg. Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Daher kurze Pause. Wir entscheiden dann, wie es hier weitergeht", rief Rann.
Situation beruhigt sich nach Werbeunterbrechung
Als DAZN die Übertragung nach einigen Minuten Webepause fortsetzte, hatte sich die Situation wieder beruhigt. Auch in der Folge gab es keine weiteren Auseinandersetzungen zwischen den beiden rivalisierenden Fan-Gruppierungen.
Zwar wurde in den Blöcken immer wieder Pyrotechnik abgebrannt, weitere Leuchtraketen flogen allerdings nicht. Stattdessen präsentierten die Werder-Anhänger beim Einlauf beider Mannschaften eine beeindruckende Choreo mit dem Schriftzug: "Wir waren euer Untergang - wir bleiben euer Untergang".