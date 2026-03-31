"War unser Hauptziel für den Sommer": Tottenham Hotspur verkündet dritten Trainer der Saison

Wie der Premier-League-Klub aus London am Dienstag mitteilte, hat der Italiener Roberto De Zerbi (46) beim Europa-League-Sieger einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben. Er soll das Horrorszenario Abstieg abwenden.

"Unsere kurzfristige Priorität ist es, uns in der Tabelle zu verbessern, und darauf werden wir uns bis zum Schlusspfiff des letzten Saisonspiels voll und ganz konzentrieren", sagte De Zerbi in der Mitteilung des Tabellen-17. Sein neuer Verein machte keine Angabe über die genaue Laufzeit, übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt das Arbeitsverhältnis bis 2031.