Wie der Guardian berichtet, der sich auf einen Buchauszug aus Inside England von Rob Draper und Jonathan Northcroft bezieht, habe Tuchel die Entscheidungsträger bei einem geheimen Treffen in München im Jahr 2024 derart von sich überzeugt, dass sie ihn im Anschluss zum Coach der Three Lions machten.
"War brillant": England-Bosse völlig begeistert von Thomas Tuchel bei Geheimtreffen
"Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Thomas uns umgehauen hat. Er hatte eine PowerPoint-Präsentation darüber, wie man einen zweiten Stern aufs Trikot setzt. Der Plan war so gut durchdacht, bis zu den einzelnen Tagen der nächsten 18 Monate im St. George’s Park", wird FA-Geschäftsführer Mark Bullingham zitiert.
Der Deutsche habe allerdings nicht nur mit seinen Inhalten gepunktet, sondern auch mit der "Leidenschaft und Eloquenz, mit der er sie präsentierte. Es war brillant." Das Treffen soll in einem extra angemieteten Raum am Münchner Flughafen stattgefunden haben, wobei alle Parteien mit unterschiedlichen Fliegern anreisten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Letztlich setzte sich Tuchel gegen eine Vielzahl an weiteren Kandidaten durch und bekam den Job.
Bullingham offenbarte, dass man mit einer äußerst detaillierten Datenanalyse nach dem richtigen Trainer gesucht habe. "Es gibt einige erstaunliche Dinge, die man mit Daten machen kann, wie zum Beispiel zu sehen, welche Trainer gut darin sind, Spieler zu entwickeln, welche in K.-o.-Turnieren gut sind und so weiter", sagte der FA-Boss.
Tuchel bei England zuletzt in der Kritik
Auch der technische Direktor, John McDermott, kam bei Tuchel ins Schwärmen: "Er gibt Wärme und Anschaulichkeit. Er liebte Fußball, er liebte englischen Fußball. Er hat mir eine Million Fragen gestellt."
Tuchel übernahm das Amt bei den Three Lions am 1. Januar 2025, nachdem Garath Southgate in Folge der Niederlage im EM-Finale 2024 gegen Spanien von seinem Posten zurückgetreten war.
In bislang zwölf Spielen blickt der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und des FC Bayern München auf neun Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlage zurück. Nach anfänglich sehr starken Ergebnissen und einer makellosen WM-Qualifikation stand Tuchel in den vergangenen Monaten etwas häufiger in der Kritik. Grund dafür waren die jüngsten beiden Testspiele - eine 0:1-Niederlage gegen Japan und ein 1:1-Remis gegen Uruguay. Auch einige Personalentscheidungen des Deutschen kamen nicht gut an.
Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist England in Gruppe L gegen Kroatien, Panama und Ghana gefordert.
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.