"War brillant": England-Bosse völlig begeistert von Thomas Tuchel bei Geheimtreffen

"Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Thomas uns umgehauen hat. Er hatte eine PowerPoint-Präsentation darüber, wie man einen zweiten Stern aufs Trikot setzt. Der Plan war so gut durchdacht, bis zu den einzelnen Tagen der nächsten 18 Monate im St. George’s Park", wird FA-Geschäftsführer Mark Bullingham zitiert.

Der Deutsche habe allerdings nicht nur mit seinen Inhalten gepunktet, sondern auch mit der "Leidenschaft und Eloquenz, mit der er sie präsentierte. Es war brillant." Das Treffen soll in einem extra angemieteten Raum am Münchner Flughafen stattgefunden haben, wobei alle Parteien mit unterschiedlichen Fliegern anreisten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Letztlich setzte sich Tuchel gegen eine Vielzahl an weiteren Kandidaten durch und bekam den Job.

Bullingham offenbarte, dass man mit einer äußerst detaillierten Datenanalyse nach dem richtigen Trainer gesucht habe. "Es gibt einige erstaunliche Dinge, die man mit Daten machen kann, wie zum Beispiel zu sehen, welche Trainer gut darin sind, Spieler zu entwickeln, welche in K.-o.-Turnieren gut sind und so weiter", sagte der FA-Boss.