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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Jonas Rütten

Vorfall mit PSG-Balljungen: Bayern-Keeper Manuel Neuer reagiert fassungslos

Champions League
Paris Saint-Germain - Bayern München
Paris Saint-Germain
Bayern München
M. Neuer

Am Rande des Spektakels zwischen dem FC Bayern und PSG gerät Manuel Neuer mit einem Balljungen der Pariser aneinander.

Ein Video des übertragenen Streamingdienstes Amazon Prime zeigt, wie der Torhüter des FC Bayern einen Balljungen von Paris Saint-Germain, der hinter der Bande und dem Tor des Rekordmeisters steht, mit der ausgestreckten Hand um den Ball bittet.

Der Balljunge macht aber keinerlei Anstalten, Neuer das Spielgerät zu überlassen, zieht den Ball stattdessen mit dem Fuß zurück. Der 40-Jährige redet mehrfach auf den Balljungen ein, doch dieser nimmt davon kaum Notiz, schaut Neuer nur fragend an und nickt kurz mit dem Kopf. Neuer dreht sich anschließend völlig genervt weg, verzieht noch verblüfft den Mund und wendet sich ab. 

  • PSG-Balljunge erzürnt Manuel Neuer: "Das muss man sich erstmal trauen!"

    "Das muss man sich erstmal gegen den GOAT Manuel Neuer trauen", kommentierte der Streamingdienst selbst unter dem veröffentlichten Video. In welcher Spielminute die Begegnung zwischen Neuer und dem Balljungen vonstatten ging, ist nicht klar. Klar ist aber, dass für die Bayern die Tür zum Champions-League-Finale in Budapest trotz eines zwischenzeitlichen 2:5-Rückstands nach wie vor offen steht.

    Der deutsche Rekordmeister meldete sich in einem historischen Halbfinal-Hinspiel noch einmal zurück und geht mit einer kleinen 4:5-Hypothek ins Rückspiel in der Münchner Allianz Arena am 6. Mai. Als Ousmane Dembele in der 58. Minute traumhaft den fünften Pariser Treffer erzielte, schien der zu erklimmende Berg für die Bayern jedoch zu hoch zu sein. 

    Neuer betonte jedoch, dass er das nicht so gesehen habe. "Nach diesem fünften Gegentor bin ich zu ein paar Spielern gegangen. Ich habe daran geglaubt, dass wir hier doch noch was holen können, also mindestens das Ergebnis verbessern können", gab er nach dem Spiel zu Protokoll. Ihm sei es vorrangig in diesem Moment um die Körpersprache gegangen, "um zu zeigen, dass wir jetzt nicht umfallen oder aufgeben".

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    Neuer stellt bei Aufholjagd des FC Bayern einen Negativ-Rekord auf

    Genau das taten seine Teamkollegen im Anschluss auch nicht. Dayot Upamecano nickte nach einem Freistoß von Joshua Kimmich zum 3:5 ein, der überragende Luis Diaz stellte nach einer herrlichen Einzelleistung und starken Vorlage von Harry Kane den Anschluss her. Und so fiel am Ende auch nicht zu stark ins Gewicht, dass Neuer selbst einen eher unrühmlichen Rekord in der Champions League aufstellte.

    Erstmals seit Beginn der detaillierten Datenaufzeichnung im Jahr 2010 musste ein Torhüter in einem K.o.-Spiel der Königsklasse fünf Gegentore hinnehmen, ohne selbst eine einzige Parade zeigen zu können. Daran traf Neuer jedoch kaum eine Schuld.

    "Man hat die Tore gesehen. Da ist es schwer, einen zu halten. Zweimal war es sehr knapp gewesen, wo ich eventuell drankomme beziehungsweise ihn (den Ball; Anm. d. Red.) auch touchiere", erklärte er im Anschluss. Auch beim Elfmeter von Dembele zum 2:3 kurz vor der Pause war Neuer in der richtigen Ecke, musste den Ball aber passieren lassen.

    "Fünf Tore stören die Defensive und den Torwart natürlich, das ist klar. Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Wir schauen nach vorne", betonte Neuer und zeigte sich zuversichtlich für das Rückspiel in einer Woche vor heimischem Publikum in der Allianz Arena: "Wenn wir gut aufgelegt sind, können wir der Defensive wehtun. Und wir können es auch besser machen hinten, als wir es heute getan haben."

    Und in der Allianz Arena kann er sich dann zumindest auf seine eigenen Balljungen verlassen

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