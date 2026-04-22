"Von oben bis unten verrottet": Ein einstiger Sensations-Meisters der Premier League erlebt einen beispiellosen Absturz

Schlimmer noch: "Der Verein", kommentierte das Boulevardblatt Sun, "ist von oben bis unten verrottet." Und so forderten die Fans nach dem 2:2 am drittletzten Spieltag der Championship gegen Hull City: "Sack the board", feuert die Führung. Der thailändische Multi-Milliardär Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, Sohn des 2018 tödlich verunglückten Meistermachers, ist das Gesicht des Zusammenbruchs.

Zwar gelangen unter seiner Führung 2021 noch die Triumphe im FA Cup und im englischen Supercup. Zwar pumpte "Top" dreistellige Millionenbeträge in den Klub. Doch sein Duty-Free-Imperium bekam in der Pandemie Risse, die Tage des grenzenlosen Geldverschwendens bei Leicester sind gezählt, zuletzt mussten Bankanleihen helfen.

Im vergangenen Sommer verlor City in Jamie Vardy, der nach Italien wechselte, den letzten und größten Meisterhelden - und damit seine Seele. Das Diamantenauge Steve Walsh, der Spieler wie Vardy, N'Golo Kanté oder Riyad Mahrez entdeckt hatte, ist längst weg.

Statt auf entwicklungsfähige, hungrige Kicker zu setzen, zahlte Leicester etablierten Stars die mit Abstand höchsten Gehälter in der 2. Liga - und verzockte sich. Im vergangenen Geschäftsjahr betrug der Verlust 71,1 Millionen Pfund, in den letzten drei Jahren insgesamt 180 Millionen. Im Februar wurden Leicester daher sechs Punkte abgezogen.