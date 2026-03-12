"Von Managern bombardiert": Holt Bayern den neuen Ivica Olic?

Der Angreifer hat sich beim kroatischen Erstligisten in den Fokus gespielt. Trotz der schwierigen Saison von NK Osijek, das derzeit im Abstiegskampf steckt, konnte Matkovic auf sich aufmerksam machen. Der 20-Jährige kam in dieser Spielzeit bislang wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze und steuerte dabei ein Tor sowie eine Vorlage bei.

Dass der junge Stürmer bereits auf dem Radar mehrerer Klubs steht, bestätigte Osijeks Präsident Robert Spehar höchstselbst. Gegenüber der kroatischen Zeitung Sportske Novosti schilderte er den aktuellen Trubel um den Spieler:

"Er wird mit Anrufen von Managern bombardiert – Dinamo, Hajduk, Bayern, ich weiß nicht, wer alles genannt wird. Ich glaube, sein Kopf ist wie eine Trommel. Jemand aus dem Verein muss rund um die Uhr bei ihm sein und sehen, was als Nächstes passiert und wie es weitergeht."