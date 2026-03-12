Der FC Bayern hält ständig Ausschau nach jungen, spannenden Spielern aus ganz Europa. Nun ist offenbar ein Talent aus Kroatien ins Blickfeld der Münchner geraten: Anton Matkovic von NK Osijek.
"Von Managern bombardiert": Holt Bayern den neuen Ivica Olic?
Der Angreifer hat sich beim kroatischen Erstligisten in den Fokus gespielt. Trotz der schwierigen Saison von NK Osijek, das derzeit im Abstiegskampf steckt, konnte Matkovic auf sich aufmerksam machen. Der 20-Jährige kam in dieser Spielzeit bislang wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze und steuerte dabei ein Tor sowie eine Vorlage bei.
Dass der junge Stürmer bereits auf dem Radar mehrerer Klubs steht, bestätigte Osijeks Präsident Robert Spehar höchstselbst. Gegenüber der kroatischen Zeitung Sportske Novosti schilderte er den aktuellen Trubel um den Spieler:
"Er wird mit Anrufen von Managern bombardiert – Dinamo, Hajduk, Bayern, ich weiß nicht, wer alles genannt wird. Ich glaube, sein Kopf ist wie eine Trommel. Jemand aus dem Verein muss rund um die Uhr bei ihm sein und sehen, was als Nächstes passiert und wie es weitergeht."
Bayern beobachtet offenbar Kroatien-Talent Anton Matkovic
In seiner Heimat wird Matkovic bereits mit einem bekannten Landsmann verglichen: Ivica Olic. Der ehemalige kroatische Nationalspieler stand von 2009 bis 2012 beim FC Bayern unter Vertrag und entwickelte sich dort schnell zum Publikumsliebling. Insgesamt absolvierte Olic in dieser Zeit 80 Pflichtspiele für die Münchner und erzielte dabei 23 Tore.
Ähnliche Eigenschaften werden nun auch Matkovic zugeschrieben. Der U21-Nationalspieler ist kein klassischer Mittelstürmer. Stattdessen zeichnet er sich vor allem durch seine Mentalität, seine hohe Laufbereitschaft und seine Vorstöße aus etwas tieferen Positionen aus. Sein Vertrag beim kroatischen Klub läuft noch bis zum Sommer 2027.
Die Zahlen von Anton Matkovic bei NK Osijek in der Saison 2025/26:
- Spiele: 14
- Tore: 1
- Assists: 1
- Spielminuten: 862
