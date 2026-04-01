Goal.com
Live
Zirkzee KompanyIMAGO / Panoramic by PsnewZ
Tobias Empl

Vincent Kompany verhalf ihm zum Durchbruch: Ein ehemaliger Shootingstar des FC Bayern ist nur noch Dauerreservist

Premier League
FEATURES
J. Zirkzee
Manchester United
Bayern München
Juventus FC
V. Kompany
Transfers

Beim FC Bayern erlebte er einen absoluten Traumstart. Seitdem jedoch verläuft die Karriere von Joshua Zirkzee sehr wechselhaft. Bei Manchester United spielt der Niederländer spätestens seit dem Amtsantritt von Michael Carrick kaum noch eine Rolle.

Besser kann man in eine Profikarriere nicht starten: Als Joshua Zirkzee am 19. Dezember 2019 im Alter von gerade einmal 18 Jahren das erste Mal für die Profimannschaft des FC Bayern zum Einsatz kommt, benötigt er nur eine kurze Anlaufzeit: 104 Sekunden nach seiner Einwechslung für Philippe Coutinho erzielt er beim SC Freiburg mit seinem ersten Ballkontakt den wichtigen Treffer zur 2:1-Führung. Am Ende gewinnen die Münchner sogar mit 3:1 und der junge Niederländer ist der Mann des Spiels.

Nur drei Tage später gegen den VfL Wolfsburg wiederholt sich die Geschichte: Wieder brauchen die Bayern ein Tor, wieder bringt Trainer Hansi Flick den Youngster in der Schlussphase für Coutinho - und wieder erzielt Zirkzee mit seinem ersten Ballkontakt die Führung für den FCB, der diesmal mit 2:0 gewinnt. "Es ist einfach nur geil, sich das mit anzusehen", schwärmt Teamkollege David Alaba. Zirkzee ist plötzlich in aller Munde und so manch einer glaubt, der FC Bayern habe den Nachfolger von Robert Lewandowski bereits in den eigenen Reihen.

  • Joshua Zirkzee verkommt bei Manchester United zum Dauerbankdrücker

    Knapp sechseinhalb Jahre später hat Zirkzee dieses Versprechen nicht eingelöst - und auch woanders sein fußballerisches Glück noch nicht gefunden. Der inzwischen fast 25 Jahre alte Niederländer hat zwar mit dem Wechsel zu Manchester United 2024 einen vermeintlich großen Karrieresprung gemacht, pendelt dort aber zwischen Startelf und Ersatzbank. Wobei das Pendel in dieser Saison immer deutlicher in Richtung Ersatzbank ausschlägt.

    Seit der Entlassung von Ruben Amorim und dem Amtsantritt von Trainer Michael Carrick im Januar hat sich die ohnehin schon schwierige Situation für den sechsmaligen Nationalspieler noch einmal verschlechtert. Seitdem kam er in zehn Premier-League-Spielen nur noch auf insgesamt 28 Minuten Spielzeit, blieb dabei ohne Torerfolg und Torvorlage.

    Und aktuell deutet wenig darauf hin, dass sich daran bis zum Saisonende noch etwas ändern könnte. Denn in besagten zehn Spielen holte ManUnited starke 23 Punkte, ist als Tabellendritter erstmals seit 2023 wieder auf Kurs in Richtung Champions-League-Qualifikation. Carrick hat seinen Kern gefunden und die Konkurrenten Benjamin Sesko (fünf Tore), Bryan Mbeumo (drei Tore, zwei Assists) sowie Matheus Cunha (drei Tore, drei Assists) liefern unter dem neuen Trainer konstant ab.



    • Werbung
  • ZirkzeeGetty Images

    Zirkzee beim FC Bayern schon früh in der Kritik: "Talent alleine reicht nicht immer"

    Zirkzees größtes Problem: Die von einem Offensivspieler auf Topniveau geforderte Effektivität fehlt ihm. Zwar deutete sein Traumstart beim deutschen Rekordmeister darauf hin, bei genauem Hinsehen aber hätte man schon damals stutzig werden können. Denn in der Drittliga-Mannschaft, für die Zirkzee zu diesem Zeitpunkt noch hauptsächlich aktiv war, war er bis zu seinem Profi-Debüt in 13 Ligaeinsätzen torlos geblieben, hatte lediglich zwei Treffer vorbereitet.

    Auch unmittelbar nach seinem märchenhaften Debüt lief es nicht wie erhofft für ihn weiter. In der zwischenzeitlich wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Triple-Saison traf er zwar noch zweimal für die Profis, spielte aber keine allzu große Rolle mehr. Beim Champions-League-Finalturnier in Portugal kam er nicht zum Einsatz.

    Schon im Frühjahr 2020 hatte Jochen Sauer, damals Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Bayern und 2017 die treibende Kraft hinter der Verpflichtung des Talents aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam, gegenüber dem kicker gewarnt:  "Joshua ist manchmal ein Typ, der nur so hoch springt, wie er gerade muss." Die "Gier und den Willen mitzuarbeiten und das Tor zu erzwingen", müsse er sich noch besser aneignen, außerdem müsse man den Spieler "von Zeit zu Zeit aus der Komfortzone holen".

    Als er unter Flick in der darauffolgenden Spielzeit weiterhin nur sporadisch zum Einsatz kam, kritisierte ihn der damalige Bayern-Coach auch öffentlich. "Talent alleine reicht nicht immer", sagte Flick, der als Lewandowski-Ersatz lieber auf Routinier Eric Maxim Choupo-Moting setzte, und klang dabei fast so streng wie Hermann Gerland. Er ergänzte: "Er hat die Qualität, um Bundesliga zu spielen, davon sind wir alle überzeugt. Aber es geht auch ein bisschen um die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen, auch zu zeigen, was man kann."

    Eine Erfolgsgeschichte wurde Zirkzees Zeit in München nicht mehr. Er wurde im Winter zunächst zum italienischen Erstligisten Parma Calcio verliehen. Dort erkämpfte er sich zunächst keinen Stammplatz, verletzte sich dann auch noch, kam insgesamt nur auf vier Einsätze und seine Mannschaft stieg am Saisonende als abgeschlagener Tabellenletzter aus der Serie A ab.

  • Kompany wird zu Zirkzees größtem Förderer: "Er war der Trainer, der mir so viel über das Spiel erklärt hat"

    Dass der 1,93 Meter große Stürmer aber durchaus über besondere Qualitäten verfügt, konnte er auf seiner nächsten Leihstation beweisen. Beim RSC Anderlecht traf er in der Saison 2021/22 auf einen Trainer, der voll auf ihn setzte. Sein Name: Vincent Kompany. In Anderlecht war Zirkzee von Anfang an im Sturmzentrum gesetzt und spielte seine bisher nach Zahlen beste Saison: Er kam in 47 von 48 möglichen Spielen zum Einsatz und verzeichnete 31 Scorerpunkte (18 Tore, 13 Torvorlagen).

    Nach Kompanys Verpflichtung als Bayern-Coach schwärmte Zirkzee im Interview mit dem englischen Mirror von seinem Förderer: "Kompany war der Trainer, der mir so viel über das Spiel und die kleinen Details erklärt hat. Das Jahr unter ihm war sehr wichtig für meine Entwicklung - und er hat auch dafür gesorgt, dass ich die ganze Zeit gespielt habe."

    Allerdings war auch der Belgier nicht immer mit der Einstellung und Körpersprache des jungen Stürmers zufrieden, wie in einem bei Kompanys Amtsantritt viral gegangenen Wut-Video zu sehen ist.

  • FC Bayern macht mit Zirkzee ein gigantisches Geschäft

    Trotz der guten Saison in Belgien setzte auch der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nicht auf Zirkzee. Die Münchner verkauften ihn 2022 für 8,5 Millionen Euro zum FC Bologna, nach Sky-Informationen sollte pro 25 Spielen absolvierten Spielen noch einmal eine weitere Million hinzukommen. Zudem sicherten sich die Münchner eine Rückkaufoption sowie eine lukrative Weiterverkaufsklausel.

    Damit machten sie aus wirtschaftlicher Sicht ein gutes Geschäft. Zirkzee konnte in Bologna nach Anlaufschwierigkeiten überzeugen, versetzte die italienische Presse teilweise ins Schwärmen und qualifizierte sich mit seinem Team 2024 sogar sensationell für die Champions League.

    Das nicht gerade als Schnäppchenjäger bekannte ManUnited ließ sich seine Verpflichtung in der Folge sogar stolze 42,5 Millionen Euro kosten - wovon die Hälfte nach München ging. Damit brachte der einst für eine Ausbildungsentschädigung von 100.000 Euro verpflichtete Niederländer dem FC Bayern insgesamt über 30 Millionen an Ablöse ein. Weil der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf die große Weiterverkaufsbeteiligung beim Zirkzee-Verkauf pochte, gilt dieser Transfer bis heute als einer seiner größten Coups.

    "Brazzo" behalte "immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge", lobte Präsident Herbert Hainer. "Hasan kriegt eine Eins für die Transfers - und das Sternchen für die Verkäufe", sagte auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus damals.


  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    Kurbelt Zirkzee seine Karriere in der Serie A wieder an?

    Finanziell dürfte sich der Transfer auch für Zirkzee selbst gelohnt haben, aus sportlicher Sicht allerdings nicht. Unter drei verschiedenen Trainern (Erik ten Hag, Amorim, Carrick) konnte er sich trotz vereinzelter Glanzlichter nicht durchsetzen. Die mangelnde Effektivität begleitet ihn weiterhin. Für United traf er in seiner Debütsaison wettbewerbsübergreifend siebenmal, in der laufenden Spielzeit kamen nur noch zwei weitere Treffer hinzu. In seiner gesamten Profi-Laufbahn kommt er inzwischen auf 45 Tore.

    Die Kritiker seines Transfers in die Premier League, für die ihm auch etwas die Dynamik zu fehlen scheint, können sich damit bestätigt sehen. Ein Wechsel im Sommer ist trotz eines noch bis 2029 laufenden Vertrags wahrscheinlich.

    Eine Rückkehr nach München, wo im Sommer voraussichtlich die Planstelle als Back-Up hinter Harry Kane freiwerden dürfte, hätte aufgrund des Wiedersehens mit seinem einstigen Förderer Kompany einen gewissen Charme. Deutlich wahrscheinlicher ist ein Wechsel nach Italien, wo Zirkzee seit seiner Zeit in Bologna einen sehr guten Ruf genießt und bessere Aussichten auf einen Stammplatz hätte.

    Schon im Winter hatte es Gerüchte um einen Wechsel zu den derzeit um die Champions-League-Qualifikation konkurrierenden Klubs AS Rom und Juventus gegeben. Auch die AC Mailand und Stadtrivale Inter wurden bereits gehandelt.

    In der Serie A könnte der Niederländer seine zuletzt stockende Karriere wieder in Schwung bringen und sich auch wieder für die Nationalmannschaft empfehlen. Für diese wurde der EM-Teilnehmer von 2024 seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr nominiert.