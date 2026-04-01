Vincent Kompany verhalf ihm zum Durchbruch: Ein ehemaliger Shootingstar des FC Bayern ist nur noch Dauerreservist

Zirkzees größtes Problem: Die von einem Offensivspieler auf Topniveau geforderte Effektivität fehlt ihm. Zwar deutete sein Traumstart beim deutschen Rekordmeister darauf hin, bei genauem Hinsehen aber hätte man schon damals stutzig werden können. Denn in der Drittliga-Mannschaft, für die Zirkzee zu diesem Zeitpunkt noch hauptsächlich aktiv war, war er bis zu seinem Profi-Debüt in 13 Ligaeinsätzen torlos geblieben, hatte lediglich zwei Treffer vorbereitet.

Auch unmittelbar nach seinem märchenhaften Debüt lief es nicht wie erhofft für ihn weiter. In der zwischenzeitlich wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Triple-Saison traf er zwar noch zweimal für die Profis, spielte aber keine allzu große Rolle mehr. Beim Champions-League-Finalturnier in Portugal kam er nicht zum Einsatz.

Schon im Frühjahr 2020 hatte Jochen Sauer, damals Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Bayern und 2017 die treibende Kraft hinter der Verpflichtung des Talents aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam, gegenüber dem kicker gewarnt: "Joshua ist manchmal ein Typ, der nur so hoch springt, wie er gerade muss." Die "Gier und den Willen mitzuarbeiten und das Tor zu erzwingen", müsse er sich noch besser aneignen, außerdem müsse man den Spieler "von Zeit zu Zeit aus der Komfortzone holen".

Als er unter Flick in der darauffolgenden Spielzeit weiterhin nur sporadisch zum Einsatz kam, kritisierte ihn der damalige Bayern-Coach auch öffentlich. "Talent alleine reicht nicht immer", sagte Flick, der als Lewandowski-Ersatz lieber auf Routinier Eric Maxim Choupo-Moting setzte, und klang dabei fast so streng wie Hermann Gerland. Er ergänzte: "Er hat die Qualität, um Bundesliga zu spielen, davon sind wir alle überzeugt. Aber es geht auch ein bisschen um die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen, auch zu zeigen, was man kann."

Eine Erfolgsgeschichte wurde Zirkzees Zeit in München nicht mehr. Er wurde im Winter zunächst zum italienischen Erstligisten Parma Calcio verliehen. Dort erkämpfte er sich zunächst keinen Stammplatz, verletzte sich dann auch noch, kam insgesamt nur auf vier Einsätze und seine Mannschaft stieg am Saisonende als abgeschlagener Tabellenletzter aus der Serie A ab.