Schnappt sich adidas Bayern Münchens Offensivspieler Michael Olise? Björn Gulden, CEO des Sportartikelherstellers, bekundet jedenfalls großes Interesse an dem Franzosen, der aktuell kurioserweise noch gar keinen Ausrüstervertrag hat.

Bei einem Talk im "Home of Soccer", das adidas während der WM in New York aufgeschlagen hat, wurde Gulden gefragt, welchen Spieler er sich bei adidas wünschen würde. Seine Antwort: "Persönlich habe ich Erling Haaland versucht, auch schon als Puma-Chef, weil ich ihn gut kenne. Es hat nicht geklappt. Mit Martin Ödegaard haben wir immerhin einen der zwei Top-Norweger. Als Fußball-Fan hätte ich gerne Michael Olise, vielleicht klappt es."