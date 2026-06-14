"Viel Stress bereitet": TV-Experte Christoph Kramer schwärmt von DFB-Star

Die Entscheidung des Bundestrainers konnte Kramer nachvollziehen. Er ist davon überzeugt, dass Sane "uns gegen Curacao und auch über das Turnier hinaus richtig viel Spaß bereiten wird". Gegen das Team aus der Karibik startet Deutschland am Sonntag (19 Uhr) in die WM. Dass Sane in der Nagelsmann-Startelf den Platz auf dem rechten Flügel besetzt, gilt als wahrscheinlich.

2018 verzichtete der damalige Bundestrainer Joachim Löw überraschend auf die WM-Nominierung Sanes, der als Spieler von Manchester City in der Saison 2017/18 zuvor als bester Nachwuchskicker Englands ausgezeichnet worden war. 2022 kämpfte Sane noch mit den Folgen einer Knieverletzung, verpasste das erste Gruppenspiel gegen Japan (1:2), wurde im zweiten gegen Spanien eingewechselt (1:1) und durfte dann gegen Costa Rica beginnen (4:2). Das Turnier war für die deutsche Mannschaft nach diesen drei Duellen beendet.