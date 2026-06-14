Christoph Kramer, Weltmeister von 2014 und aktuell TV-Experte, hat von Deutschlands Flügelspieler Leroy Sane geschwärmt. "Leroy Sane ist ein herausragender Spieler. Ich habe in meiner Karriere gegen keinen Spieler gespielt, der mir so viel Stress bereitet hat wie Leroy Sane", sagte Kramer im ZDF. Er erklärte, was ihm immer Probleme in den Spielen gegen den 30-Jährigen bereitet hat: "Leroy Sane hat ein herausragendes Eins-gegen-eins und ist Linksfuß", nannte Kramer zwei Dinge.
"Viel Stress bereitet": TV-Experte Christoph Kramer schwärmt von DFB-Star
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Nagelsmann entscheidet sich für Sane und gegen El Mala und Führich
Die Nominierung Sanes für den deutschen WM-Kader durch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte für Diskussionen gesorgt. Der Offensivspieler hatte ein durchwachsenes erstes Jahr bei seinem neuen Klub Galatasaray in Istanbul erlebt, zu dem er im vergangenen Sommer ablösefrei von Bayern München gewechselt war.
Nagelsmann setzt aber auch beim Turnier in Nordamerika auf Sane - und verzichtete stattdessen auf Flügelspieler wie Kölns Said El Mala oder Stuttgarts Chris Führich.
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Leroy Sane bislang mit durchwachsener WM-Bilanz
Die Entscheidung des Bundestrainers konnte Kramer nachvollziehen. Er ist davon überzeugt, dass Sane "uns gegen Curacao und auch über das Turnier hinaus richtig viel Spaß bereiten wird". Gegen das Team aus der Karibik startet Deutschland am Sonntag (19 Uhr) in die WM. Dass Sane in der Nagelsmann-Startelf den Platz auf dem rechten Flügel besetzt, gilt als wahrscheinlich.
2018 verzichtete der damalige Bundestrainer Joachim Löw überraschend auf die WM-Nominierung Sanes, der als Spieler von Manchester City in der Saison 2017/18 zuvor als bester Nachwuchskicker Englands ausgezeichnet worden war. 2022 kämpfte Sane noch mit den Folgen einer Knieverletzung, verpasste das erste Gruppenspiel gegen Japan (1:2), wurde im zweiten gegen Spanien eingewechselt (1:1) und durfte dann gegen Costa Rica beginnen (4:2). Das Turnier war für die deutsche Mannschaft nach diesen drei Duellen beendet.
Die Saison 2025/26 von Leroy Sane bei Galatasaray:
- Spiele: 43
- Einsatzminuten: 3371
- Tore: 7
- Assists: 9
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".