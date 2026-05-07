Vertragsverlängerung beim FC Bayern München? Max Eberl mit deutlichem Zukunfts-Statement

Der Vertrag des 52-Jährigen an der Säbener Straße läuft noch bis 2027, über seine Zukunft wird der Bayern-Aufsichtsrat nach kicker-Informationen noch im Mai bei einer Sitzung beraten. "Ich habe immer gesagt, ich will hier meinen Job machen. Man soll meinen Job bewerten. Wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, hier bei Bayern länger zu bleiben", ergänzte Eberl.

Er habe seit seiner Ankunft viel Herzblut in den Klub investiert, auch wenn es in einem Verein wie dem FC Bayern manchmal nicht leicht sei: "Es war nicht ganz so einfach, weil natürlich ein paar Charakterköpfe aufeinandergetroffen sind. Aber ich glaube, nur das hilft auch bei so einem großen Verein wie Bayern München, dass man sich reibt, dass man miteinander diskutiert."