Real Madrid treibt seinen Kaderumbau nach einer titellosen Saison weiter voran. Wie der spanische Rekordmeister am Freitag bekannt gab, wird der Vertrag mit Mittelfeldspieler Dani Ceballos (29) ein Jahr vor Ablauf "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst.
Vertrag einvernehmlich aufgelöst: Mittelfeldstar verlässt Real Madrid nach 16 Titeln
Ceballos war vor neun Jahren nach Madrid gewechselt, er gewann mit den Königlichen 16 Titel, spielte aber schon in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle. Ceballos wird von spanischen Medien mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.
Real will unter Trainer-Rückkehrer Jose Mourinho in der kommenden Saison national den FC Barcelona angreifen und auch international wieder zu den Schwergewichten gehören.
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Real Madrid hat bereits drei neue Stars verpflichtet
Bereits drei Spieler wurden in diesem Sommer verpflichtet. Der spanische Europameister Marc Cucurella kommt für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea, er soll die linke Abwehrseite schließen.
Ablösefrei wechseln Verteidiger Ibrahima Konate (FC Liverpool) und Mittelfeldspieler Bernardo Silva (Manchester City) nach Madrid.