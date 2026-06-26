Vertrag einvernehmlich aufgelöst: Mittelfeldstar verlässt Real Madrid nach 16 Titeln

Ceballos war vor neun Jahren nach Madrid gewechselt, er gewann mit den Königlichen 16 Titel, spielte aber schon in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle. Ceballos wird von spanischen Medien mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.

Real will unter Trainer-Rückkehrer Jose Mourinho in der kommenden Saison national den FC Barcelona angreifen und auch international wieder zu den Schwergewichten gehören.