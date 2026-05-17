Vertrag bis 2030! FC Chelsea verpflichtet Xabi Alonso als neuen Trainer

Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double geführt hatte und bis Januar bei Real Madrid im Amt war, soll das Trainerchaos der Blues beenden. In der abgelaufenen Saison hatte Chelsea drei Hauptverantwortliche an der Seitenlinie: Enzo Maresca, der die Engländer zum Titel bei der Klub-WM geführt hatte, verließ den Klub nach einem Zerwürfnis mit der Vereinsführung zum Jahresbeginn. Auf ihn folgte Liam Rosenior, der trotz eines langfristigen Vertrags bis 2032 nach weniger als vier Monaten entlassen wurde. Der Engländer Calum McFarlane übernahm zweimal interimsweise.

Die Premier League kennt Alonso aus seiner aktiven Zeit beim FC Liverpool. Dort war der frühere Stratege von 2004 bis 2009 aktiv.