Verlässt er Manchester City in diesem Sommer? Pep Guardiola weicht aus

Guardiola soll City übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gegen Aston Villa verlassen, als Nachfolger sein früherer Assistent Enzo Maresca feststehen, der im Januar beim FC Chelsea entlassen worden war.

"Die erste Person, mit der ich reden muss, ist mein Vorsitzender", meinte Guardiola bei Sky, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: "Wenn die Saison vorbei ist, werden wir sprechen - und dann verkünden wir was."