"Verabscheuungswürdig": Beleidigungen gegen Kylian Mbappe schlagen hohe Wellen

Auch der Verband verurteilte das Verhalten von Amarilla auf das Schärfste. "Die rassistischen Äußerungen der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla gegen Kylian Mbappe sind völlig abscheulich und inakzeptabel", erklärte die FFF, die Anzeige bei der nationalen Stelle zur Bekämpfung von Online-Hass erstatte. Am Dienstagabend bestätigte die Staatsanwaltschaft, Ermittlungen wegen öffentlicher Beleidigung und öffentlicher Anstiftung zu Hass oder Gewalt eingeleitet zu haben.

Präsident Macron erklärte, dass er "Kylian Mbappe und die französische Nationalmannschaft angesichts der rassistischen Angriffe unterstützt". Selbst sein Amtskollege aus Paraguay, Santiago Pena, habe ihm geschrieben und "die Äußerungen verurteilt, ebenso wie es das paraguayische Außenministerium getan hat", teilte das französische Präsidialamt mit. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen nannte die Äußerungen Amarillas "verabscheuungswürdig".

Auch Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, sagte, er verurteile die Beleidigungen "unmissverständlich". Die "Gesellschaft und der Fußball stehen solidarisch an der Seite des französischen Kapitäns", schrieb Infantino bei Instagram: "Wir müssen Rassismus gemeinsam bekämpfen und besiegen."

Das 1:0 der Franzosen gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay im WM-Achtelfinale war von starken Emotionen begleitet gewesen. Amarilla, Mitglied der Authentischen Radikal-Liberalen Partei PLRA in Paraguay, leistete sich anschließend in den Sozialen Medien bösartige Entgleisungen gegen Mbappe und sorgte damit bereits im Netz für Empörung. Unter anderem schrieb Amarilla, Mbappe sei ein "kolonialisierter Kameruner, der sich als Franzose ausgibt, verbittert, neureich, arrogant und hässlich".