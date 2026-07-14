US-Team war "verunsichert": Folarin Balogun spricht über negative Folgen der aufgehobenen Rotsperre bei der WM

"Ich konnte bei meinen Teamkollegen fast ein wenig Nervosität erkennen, weil das eine so einzigartige Situation ist. Es hat viel mehr Druck auf uns gepackt, als wir brauchten", sagte Balogun im US-Fernsehen bei CBS Mornings.

Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) wegen eines harten, aber unabsichtlichen Tritts die Rote Karte gesehen, die fällige Sperre war jedoch nach einem Telefonat zwischen Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino ausgesetzt worden - es folgte ein Aufschrei in der Fußballwelt. Eine professionelle Vorbereitung auf das sportliche Highlight gegen die Belgier sei unter diesen Umständen kaum möglich gewesen.