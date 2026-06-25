"Ups, der ist ja Deutscher": Google half Jürgen Klopp beim Erkennen eines deutschen Nationalspielers

Die sportlichen Qualitäten des Stürmers fielen Klopp in der Premier League jedoch sofort ins Auge. Die Wucht und die Spielweise des heute 29-Jährigen hinterließen Eindruck.

Klopp erinnerte sich an seine damalige Reaktion: "Puh! Was ist das denn für ein Paket? Dann musste ich ihn googeln." Das Resultat der Suchanfrage überraschte: "Ups, der ist ja Deutscher."

Undavs Aufstieg hatte sich abseits der breiten Öffentlichkeit vollzogen. Der Angreifer durchlief nicht die typischen Nachwuchsleistungszentren der Eliteklubs, sondern sammelte seine ersten Sporen im Herrenbereich in der Regionalliga und der 3. Liga. Über die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig und den SV Meppen führte sein Weg erst über Umwege ins Rampenlicht.