"Uns hat seine Präsenz sehr gutgetan": BVB-Torhüter Gregor Kobel spricht sich für Top-Transfer aus

Aktuell wird der 26-Jährige wieder in Dortmund gehandelt, da sein Vertrag bei den Red Devils im Sommer ausläuft und er deshalb zumindest nach aktuellem Stand der Dinge ablösefrei zu haben ist. In dieser Saison ist der Flügelspieler an Aston Villa ausgeliehen.

"Als er zu uns zurückkam, hat uns seine Präsenz sehr gutgetan, auch wenn die Statistiken vielleicht nicht so gut waren wie in seiner ersten Zeit", sagte BVB-Keeper Gregor Kobel bei einer Veranstaltung der Ruhr Nachrichten über Sancho. Er wäre froh, "wenn er mit dieser Einstellung wieder bei uns wäre", ergänzte er.

Eine abermalige Sancho-Verpflichtung gilt jedoch in Dortmund als nicht gänzlich unumstritten, wäre sie doch das Gegenteil davon, Sinnbild einer neuen, kreativeren Transfer-Strategie zu sein, die sich viele Anhänger der Schwarz-Gelben seit geraumer Zeit wünschen.