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Daniel Buse

"Uns hat seine Präsenz sehr gutgetan": BVB-Torhüter Gregor Kobel spricht sich für Top-Transfer aus

Bundesliga
Borussia Dortmund
J. Sancho
Aston Villa
G. Kobel

Der BVB gilt als interessiert - und Sportdirektor und Keeper loben die Vorzüge und Qualitäten des Flügelspielers mit BVB-Vergangenheit.

BVB-Sportdirektor Ole Book und Torhüter Gregor Kobel hätten gegen eine abermalige Verpflichtung von Jadon Sancho nichts einzuwenden. 

"Wir wissen alle, dass Jadon Sancho ein guter, hochveranlagter Spieler ist, der hier in Dortmund einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat - mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität", sagte Book Sky. Sancho hatte bei den Schwarz-Gelben seinen Durchbruch geschafft und war dann 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt. In der Rückrunde der Saison 2023/24 spielte er erneut auf Leihbasis für den BVB. 

  • Jadon Sancho kann im Sommer ablösefrei wechseln

    Aktuell wird der 26-Jährige wieder in Dortmund gehandelt, da sein Vertrag bei den Red Devils im Sommer ausläuft und er deshalb zumindest nach aktuellem Stand der Dinge ablösefrei zu haben ist. In dieser Saison ist der Flügelspieler an Aston Villa ausgeliehen. 

    "Als er zu uns zurückkam, hat uns seine Präsenz sehr gutgetan, auch wenn die Statistiken vielleicht nicht so gut waren wie in seiner ersten Zeit", sagte BVB-Keeper Gregor Kobel bei einer Veranstaltung der Ruhr Nachrichten über Sancho. Er wäre froh, "wenn er mit dieser Einstellung wieder bei uns wäre", ergänzte er. 

    Eine abermalige Sancho-Verpflichtung gilt jedoch in Dortmund als nicht gänzlich unumstritten, wäre sie doch das Gegenteil davon, Sinnbild einer neuen, kreativeren Transfer-Strategie zu sein, die sich viele Anhänger der Schwarz-Gelben seit geraumer Zeit wünschen.

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  • Jadon Sancho BVBGetty Images

    Zieht Manchester United doch noch eine Option bei Jadon Sancho?

    Angeblich haben die BVB-Verantwortlichen bereits Kontakt zu Sancho aufgenommen, der mit Blick auf sein aktuelles Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro jedoch bei einem erneuten Wechsel nach Dortmund große Abstriche machen müsste. 

    Einen Strich durch die BVB-Rechnung könnte einem Bericht der Sport Bild zufolge aber auch Manchester United noch machen: Denn die Red Devils könnten dank einer Geheimklausel den Vertrag mit Sancho noch um ein weiteres Jahr verlängern - und auf diese Weise einen ablösefreien Abgang verhindern. Ob sie von dieser Option tatsächlich Gebrauch machen, stehe aber noch nicht fest. Zuletzt kam auch das Gerücht auf, dass sie Aston Villa trotz eher durchschnittlicher Sancho-Leistungen in dieser Saison dafür interessiere, mit dem Offensivspieler weiterzumachen. 

  • Die Saison 25/26 von Jadon Sancho:

    • Spiele: 34
    • Einsatzminuten: 1562
    • Tore: 1
    • Assists: 3

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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