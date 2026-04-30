"Uns hat seine Präsenz sehr gutgetan": BVB-Torhüter Gregor Kobel spricht sich für Top-Transfer aus

BVB-Sportdirektor Ole Book und Torhüter Gregor Kobel hätten gegen eine abermalige Verpflichtung von Jadon Sancho nichts einzuwenden.
"Wir wissen alle, dass Jadon Sancho ein guter, hochveranlagter Spieler ist, der hier in Dortmund einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat - mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität", sagte Book Sky. Sancho hatte bei den Schwarz-Gelben seinen Durchbruch geschafft und war dann 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt. In der Rückrunde der Saison 2023/24 spielte er erneut auf Leihbasis für den BVB.