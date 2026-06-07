Ungefährdeter Sieg gegen Honduras: Argentinien siegt locker ohne angeschlagenenLionel Messi

Der Angreifer von Inter Mailand erzielte die Führung per Foulelfmeter (37.) und bereitete den zweiten Treffer (54.) vor. Lionel Messi kam dagegen nicht zum Einsatz. Der Superstar saß zwar auf der Bank, wurde von Nationaltrainer Lionel Scaloni aber geschont, nachdem er sich am 24. Mai eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen hatte.

"Vielleicht hätte man manches besser machen können, aber was das Markenzeichen der Mannschaft, ihre Identität, betrifft, denke ich, dass sie intakt bleibt, und das ist das Wichtigste. Das ist es, worauf es ankommt, diese Identität nicht zu verlieren", sagte Scaloni nach der Partie.

Für die Albiceleste steht am Dienstag in Auburn im Bundesstaat Alabama gegen Island die Generalprobe an. Am 16. Juni startet der dreimalige Weltmeister in Kansas City gegen Algerien in die WM-Gruppenphase.