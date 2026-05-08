"Unerträgliche Atmosphäre": Real Madrid gibt vor dem Clasico ein jämmerliches Bild ab

Die jüngste Eskapade lieferten Vizekapitän Federico Valverde und Aurelien Tchouameni mit ihrem folgenschweren Kabinenzoff. Gleich doppelt flogen zwischen den beiden Streithähnen in der Vorbereitung auf das Highlightspiel am Sonntag (21 Uhr/DAZN) die Fetzen. Beim zweiten Mal ging es nicht gut aus. Valverde zog sich bei einem Sturz eine Kopfverletzung zu, musste genäht werden und verpasst mit einem Schädel-Hirn-Trauma den Clasico.

Der Verein teilte überraschend freimütig mit, ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet zu haben. Ausgang offen. Und auch Valverde räumte am Donnerstagabend die "Meinungsverschiedenheit" ein. Von einer Schuld Tchouamenis wollte der Uruguayer in einem pathetisch anmutenden Instagram-Post allerdings nichts wissen.

"Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich habe das ebenfalls nicht getan", schrieb er. Und auch: "Während der Diskussion stieß ich versehentlich gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde an der Stirn zu." So so.