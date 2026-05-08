Trostlose Titelaussichten, prügelnde Profis, interne Ermittlungen - und jetzt droht auch noch die sportliche Demütigung: Bei Real Madrid geht es in der Endphase einer Seuchensaison drunter und drüber. Vor dem Clasico, in dem Hansi Flick den Erzrivalen FC Barcelona wieder zum Meister machen kann, ist der wertvollste Fußballverein der Welt ins Chaos geschlittert.
"Unerträgliche Atmosphäre": Real Madrid gibt vor dem Clasico ein jämmerliches Bild ab
Die jüngste Eskapade lieferten Vizekapitän Federico Valverde und Aurelien Tchouameni mit ihrem folgenschweren Kabinenzoff. Gleich doppelt flogen zwischen den beiden Streithähnen in der Vorbereitung auf das Highlightspiel am Sonntag (21 Uhr/DAZN) die Fetzen. Beim zweiten Mal ging es nicht gut aus. Valverde zog sich bei einem Sturz eine Kopfverletzung zu, musste genäht werden und verpasst mit einem Schädel-Hirn-Trauma den Clasico.
Der Verein teilte überraschend freimütig mit, ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet zu haben. Ausgang offen. Und auch Valverde räumte am Donnerstagabend die "Meinungsverschiedenheit" ein. Von einer Schuld Tchouamenis wollte der Uruguayer in einem pathetisch anmutenden Instagram-Post allerdings nichts wissen.
"Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich habe das ebenfalls nicht getan", schrieb er. Und auch: "Während der Diskussion stieß ich versehentlich gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde an der Stirn zu." So so.
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Historische Demütigung für Real Madrid?
Tischplatte oder Tchouameni? Das ist aber eigentlich auch nicht die Frage. Denn was ohnehin bleibt, ist das jämmerliche Bild, das Real im Jahr 2026 abgibt und zu dem auch Antonio Rüdiger beiträgt. Schon im April war der Nationalspieler Medienberichten zufolge mit Mitspieler Alvaro Carreras aneinandergeraten, weshalb er sein Team als Wiedergutmachung vergangene Woche zum Lunch einlud. Eine Teambuilding-Maßnahme, die offensichtlich verpuffte.
Die gut vernetzte Zeitung Marca schreibt inzwischen von der "großen Krise" und "unerträglicher Atmosphäre" im Verein. Der Valverde-Tchouameni-Zoff ist der vorläufige Tiefpunkt einer Seuchensaison.
Eine, die spätestens mit der Trennung vom Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso, der wohl einer internen Intrige zum Opfer fiel, begann; die sich mit dem teils unwürdigen Auftreten nach dem Aus in der Champions League gegen Bayern München fortsetzte, und die nun in einer historischen Demütigung gipfeln könnte.
Raphinha will den LaLiga-Titel gegen Real klarmachen
Noch nie ist es Barcelona in der 124 Jahre langen und 263 Pflichtspielen reichen Clasico-Geschichte gelungen, mit einem Sieg gegen den Rivalen die Meisterschaft perfekt zu machen. Real selbst schaffte das Kunststück 1932, und will nun zumindest das Schlimmste verhindern. Der Titel, das weiß auch Coach Alvaro Arbeloa, ist wohl so oder so futsch. Selbst im Falle eines Erfolgs wären die Königlichen drei Spieltage vor Schluss noch acht Punkte zurück. Die insgesamt fünfte Saison ohne Titel im laufenden Jahrtausend ist so gut wie sicher.
Flick und seine hochveranlagte Mannschaft dürften sich hingegen den Trostpreis schnappen. Nach dem bitteren Champions-League-Aus und der Pokalpleite jeweils gegen Atletico Madrid will man den "ehrlichsten" Titel des Jahres bejubeln. Am liebsten natürlich zu Hause. Im Camp Nou. Gegen den taumelnden Rivalen.
"Für mich ist das Wichtigste, die Liga zu gewinnen", sagte Offensivspieler Raphinha. "Und wenn es gegen sie sein muss, dann umso besser."