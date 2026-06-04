Max Eberl hat von der Vereinsführung des FC Bayern München offenbar ein Ultimatum bis Ende August ausgestellt bekommen.
Ultimatum bis Ende August! Bosse des FC Bayern München legen Max Eberl wohl straffe To-do-Liste vor
Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, sei in der zurückliegenden Aufsichtsratssitzung im Mai beschlossen worden, dass der umstrittene Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters bis Ende August uneingeschränkt weiterarbeiten dürfe.
Bis dahin soll Eberl eine straffe To-do-Liste auferlegt worden sein, die er abzuarbeiten habe. So müsse der 52-Jährige zum einen Leihspieler wie Alexander Nübel, Joao Palhinha, Sacha Boey oder Bryan Zaragoza von der Gehaltsliste bekommen sowie neue Vereine für die beiden Innenverteidiger Min-Jae Kim und Hiroki Ito finden.
Das Sommer-Transferfenster soll Eberl in jedem Fall noch bekommen, um die Transferaktivitäten der Münchner zu delegieren. Eine Trennung zuvor wurde ausgeschlossen. Erst in der nächsten Aufsichtsratssitzung soll dann über die Zukunft des Sportvorstandes entschieden werden. Der Ausgang ist demnach offen. Von einer sofortigen Trennung über eine Zusammenarbeit bis zum Vertragsende (2027) bis hin zu einer Vertragsverlängerung soll alles möglich sein.
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Eberl kämpft beim FC Bayern wohl um seinen Job
Weiter heißt es, dass Eberl schon bei der vorletzten Aufsichtsratssitzung im Februar Werbung in eigener Sache betrieben habe. Nach Bild-Infos habe der 52-Jährige dort die Transfers von Michael Olise und Luis Diaz in den Vordergrund gerückt und einen detaillierten Vergleich zwischen dem Duo Diaz/Olise und der vorherigen Flügelzange um Kingsley Coman und Leroy Sane präsentiert.
Eberl stand beim deutschen Rekordmeister jüngst in der Kritik. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte vor dem DFB-Pokalfinale zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart mit Aussagen über die Zukunft Eberls beim deutschen Rekordmeister aufhorchen lassen. Es gebe "Zweifel", so der FCB-Patron, ob man den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Sportvorstandes verlängern solle.
Eberl, der zuvor in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gearbeitet hatte, übernahm das Amt des Sportvorstands bei den Roten im Frühjahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.