Ultimatum bis Ende August! Bosse des FC Bayern München legen Max Eberl wohl straffe To-do-Liste vor

Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, sei in der zurückliegenden Aufsichtsratssitzung im Mai beschlossen worden, dass der umstrittene Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters bis Ende August uneingeschränkt weiterarbeiten dürfe.

Bis dahin soll Eberl eine straffe To-do-Liste auferlegt worden sein, die er abzuarbeiten habe. So müsse der 52-Jährige zum einen Leihspieler wie Alexander Nübel, Joao Palhinha, Sacha Boey oder Bryan Zaragoza von der Gehaltsliste bekommen sowie neue Vereine für die beiden Innenverteidiger Min-Jae Kim und Hiroki Ito finden.

Das Sommer-Transferfenster soll Eberl in jedem Fall noch bekommen, um die Transferaktivitäten der Münchner zu delegieren. Eine Trennung zuvor wurde ausgeschlossen. Erst in der nächsten Aufsichtsratssitzung soll dann über die Zukunft des Sportvorstandes entschieden werden. Der Ausgang ist demnach offen. Von einer sofortigen Trennung über eine Zusammenarbeit bis zum Vertragsende (2027) bis hin zu einer Vertragsverlängerung soll alles möglich sein.