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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Fühlt sich einfach verkehrt an": Eine Personalentscheidung von Thomas Tuchel wird zerpflückt

England - Ghana
England
Ghana
Weltmeisterschaft
T. Tuchel
C. Palmer

Die Kritik an Thomas Tuchels Kader war in England vor der WM groß. Sie flammt nach dem mäßigen Auftritt am Dienstag wieder auf.

Der zahnlose Auftritt der englischen Nationalmannschaft im zweiten WM-Spiel gegen Ghana führt wieder zu Kritik an Trainer Thomas Tuchel. Ex-Verteidiger Jamie Carragher meckert wegen der Nichtberücksichtigung von Chelseas Spielmacher Cole Palmer.

  • Er hätte gerne "einen Penny" für Palmers Gedanken, leitete Carragher seine Kolumne für den Telegraph ein und führte dann genau aus, warum der dribbelstarke Techniker den Three Lions bei der Nullnummer am Dienstagabend so gut zu Gesicht gestanden hätte.

    "Es war eine Szenerie, wie wir sie bei der Nationalmannschaft so häufig erlebt haben", schrieb Carragher: "England fällt nichts ein gegen eine Mannschaft, die tief steht und uns die Aufgabe stellt, etwas Magie für den Dosenöffner zu finden. Und dafür braucht man einen Zauberer. Und vom Moment seiner Kadernominierung war die große Sorge, dass er die Nummer zehn mit den besten Tricks nicht berücksichtigt hat."

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    Carragher sieht zu viel ähnliche Spielertypen im englischen WM-Kader

    Carraghers großer Vorwurf lautet, dass Tuchel zu viel auf gleiche Spielertypen setze und bei seinen Wechseln in den Spielen auch stets positionsgetreu zu Werke gehe. "Er bringt einfach nur die frischere Version des Spielers, der schon auf dem Platz stand", so der langjährige Verteidiger des FC Liverpool.

    Dabei sei es gerade Palmers Stärke im Offensivzentrum für Überraschungsmomente zu sorgen und dank seiner Fähigkeiten im Dribbling und seiner Gedankenschnelligkeit auch engmaschige Defensivreihen zu knacken. Carragher analysierte: "Für mich ist das große Problem an diesem Kader die Balance. Wenn man 26 Spieler nominieren darf, dann wähle ich mindestens einen Maverick aus. Einen Spieler mit dem 'X-Factor', der ein anderes Profil hat als alle anderen."

    Es gehe nicht darum, dass Palmer alle Spiele von Beginn an bestreiten solle, aber "es fühlt sich einfach verkehrt an, dass ein Spieler, der im EM-Finale getroffen und Paris Saint-Germain bei der Klub-WM zerpflückt hat, nicht als Option berücksichtigt wurde".

  • Tuchel ließ Palmer und drei weitere große Namen zuhause

    Palmer war neben Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire (Manchester United) und Phil Foden (Manchester City) einer von vier großen Namen, die es durchaus überraschend nicht in Tuchels Aufgebot geschafft hatten. Hinter dem 24 Jahre alten Offensivspieler lag eine Saison mit Höhen und Tiefen bei Chelsea. Er erzielte in 34 Pflichtspielen elf Tore und lieferte dazu noch drei Assists.

    Carragher fragte sich im Zuge der Palmer-Nichtberücksichtigung auch, "ob wir uns zu sehr auf Standardsituationen verlassen wollen?" Dass England im ersten Spiel der Gruppenphase gegen Kroatien (4:2) teils wunderbaren Angriffsfußball geboten hatte, hing laut Aussage des 48-Jährigen mit der Spielweise des Kontrahenten zusammen, der selbst den Ball haben wollte und damit besser zu Tuchels schnellem Umschaltansatz passte.

    Der Ex-Innenverteidiger, der 38 Länderspiele bestritt und an drei großen Turnieren teilnahm, meinte: "Tuchel hat vor dem Spiel seine Änderungen in der Defensive damit erklärt, dass er wüsste, dass Ghana verteidigen und auf Konter lauern werden. In der Halbzeit sagt sein Assistent Anthony Barry dann, Ghana stehe elf Meter tiefer als erwartet. Damit man das Personal hat, um darauf zu reagieren und solche Situationen zu lösen - genau darum sollte Palmer jetzt in den Vereinigten Staaten sein. Es war der Vorgeschmack auf eine Entscheidung, die wir noch bereuen werden."

    Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist England Tabellenführer der Gruppe L und hat am abschließenden Spieltag gegen Außenseiter Panama am Samstag den Gruppensieg in der eigenen Hand.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Englands Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein
    TorJordan PickfordEverton
    TorDean HendersonCrystal Palace
    TorJames TraffordManchester City
    AbwehrMarc GuehiCrystal Palace
    AbwehrDan BurnNewcastle United
    AbwehrEzri KonsaAston Villa
    AbwehrReece JamesChelsea
    AbwehrNico O'ReillyManchester City
    AbwehrJarell QuansahBayer Leverkusen
    AbwehrTino LivramentoNewcastle United
    AbwehrJohn StonesManchester City
    AbwehrDjed SpenceTottenham
    MittelfeldJude BellinghamReal Madrid
    MittelfeldDeclan RiceArsenal
    MittelfeldKobbie MainooManchester United
    MittelfeldEberechi EzeArsenal
    MittelfeldMorgan RogersAston Villa
    MittelfeldJordan HendersonBrentford
    MittelfeldElliot AndersonNottingham Forrest
    AngriffHarry KaneBayern München
    AngriffBukayo SakaArsenal
    AngriffAnthony GordonNewcastle United
    AngriffOllie WatkinsAston Villa
    AngriffMarcus RashfordBarcelona
    AngriffNoni MaduekeArsenal
    AngriffIvan ToneyAl-Ahli
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