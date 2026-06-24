Der zahnlose Auftritt der englischen Nationalmannschaft im zweiten WM-Spiel gegen Ghana führt wieder zu Kritik an Trainer Thomas Tuchel. Ex-Verteidiger Jamie Carragher meckert wegen der Nichtberücksichtigung von Chelseas Spielmacher Cole Palmer.
"Fühlt sich einfach verkehrt an": Eine Personalentscheidung von Thomas Tuchel wird zerpflückt
Er hätte gerne "einen Penny" für Palmers Gedanken, leitete Carragher seine Kolumne für den Telegraph ein und führte dann genau aus, warum der dribbelstarke Techniker den Three Lions bei der Nullnummer am Dienstagabend so gut zu Gesicht gestanden hätte.
"Es war eine Szenerie, wie wir sie bei der Nationalmannschaft so häufig erlebt haben", schrieb Carragher: "England fällt nichts ein gegen eine Mannschaft, die tief steht und uns die Aufgabe stellt, etwas Magie für den Dosenöffner zu finden. Und dafür braucht man einen Zauberer. Und vom Moment seiner Kadernominierung war die große Sorge, dass er die Nummer zehn mit den besten Tricks nicht berücksichtigt hat."
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Carragher sieht zu viel ähnliche Spielertypen im englischen WM-Kader
Carraghers großer Vorwurf lautet, dass Tuchel zu viel auf gleiche Spielertypen setze und bei seinen Wechseln in den Spielen auch stets positionsgetreu zu Werke gehe. "Er bringt einfach nur die frischere Version des Spielers, der schon auf dem Platz stand", so der langjährige Verteidiger des FC Liverpool.
Dabei sei es gerade Palmers Stärke im Offensivzentrum für Überraschungsmomente zu sorgen und dank seiner Fähigkeiten im Dribbling und seiner Gedankenschnelligkeit auch engmaschige Defensivreihen zu knacken. Carragher analysierte: "Für mich ist das große Problem an diesem Kader die Balance. Wenn man 26 Spieler nominieren darf, dann wähle ich mindestens einen Maverick aus. Einen Spieler mit dem 'X-Factor', der ein anderes Profil hat als alle anderen."
Es gehe nicht darum, dass Palmer alle Spiele von Beginn an bestreiten solle, aber "es fühlt sich einfach verkehrt an, dass ein Spieler, der im EM-Finale getroffen und Paris Saint-Germain bei der Klub-WM zerpflückt hat, nicht als Option berücksichtigt wurde".
Tuchel ließ Palmer und drei weitere große Namen zuhause
Palmer war neben Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire (Manchester United) und Phil Foden (Manchester City) einer von vier großen Namen, die es durchaus überraschend nicht in Tuchels Aufgebot geschafft hatten. Hinter dem 24 Jahre alten Offensivspieler lag eine Saison mit Höhen und Tiefen bei Chelsea. Er erzielte in 34 Pflichtspielen elf Tore und lieferte dazu noch drei Assists.
Carragher fragte sich im Zuge der Palmer-Nichtberücksichtigung auch, "ob wir uns zu sehr auf Standardsituationen verlassen wollen?" Dass England im ersten Spiel der Gruppenphase gegen Kroatien (4:2) teils wunderbaren Angriffsfußball geboten hatte, hing laut Aussage des 48-Jährigen mit der Spielweise des Kontrahenten zusammen, der selbst den Ball haben wollte und damit besser zu Tuchels schnellem Umschaltansatz passte.
Der Ex-Innenverteidiger, der 38 Länderspiele bestritt und an drei großen Turnieren teilnahm, meinte: "Tuchel hat vor dem Spiel seine Änderungen in der Defensive damit erklärt, dass er wüsste, dass Ghana verteidigen und auf Konter lauern werden. In der Halbzeit sagt sein Assistent Anthony Barry dann, Ghana stehe elf Meter tiefer als erwartet. Damit man das Personal hat, um darauf zu reagieren und solche Situationen zu lösen - genau darum sollte Palmer jetzt in den Vereinigten Staaten sein. Es war der Vorgeschmack auf eine Entscheidung, die wir noch bereuen werden."
Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist England Tabellenführer der Gruppe L und hat am abschließenden Spieltag gegen Außenseiter Panama am Samstag den Gruppensieg in der eigenen Hand.
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Englands Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Jordan Pickford Everton Tor Dean Henderson Crystal Palace Tor James Trafford Manchester City Abwehr Marc Guehi Crystal Palace Abwehr Dan Burn Newcastle United Abwehr Ezri Konsa Aston Villa Abwehr Reece James Chelsea Abwehr Nico O'Reilly Manchester City Abwehr Jarell Quansah Bayer Leverkusen Abwehr Tino Livramento Newcastle United Abwehr John Stones Manchester City Abwehr Djed Spence Tottenham Mittelfeld Jude Bellingham Real Madrid Mittelfeld Declan Rice Arsenal Mittelfeld Kobbie Mainoo Manchester United Mittelfeld Eberechi Eze Arsenal Mittelfeld Morgan Rogers Aston Villa Mittelfeld Jordan Henderson Brentford Mittelfeld Elliot Anderson Nottingham Forrest Angriff Harry Kane Bayern München Angriff Bukayo Saka Arsenal Angriff Anthony Gordon Newcastle United Angriff Ollie Watkins Aston Villa Angriff Marcus Rashford Barcelona Angriff Noni Madueke Arsenal Angriff Ivan Toney Al-Ahli