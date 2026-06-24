Palmer war neben Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire (Manchester United) und Phil Foden (Manchester City) einer von vier großen Namen, die es durchaus überraschend nicht in Tuchels Aufgebot geschafft hatten. Hinter dem 24 Jahre alten Offensivspieler lag eine Saison mit Höhen und Tiefen bei Chelsea. Er erzielte in 34 Pflichtspielen elf Tore und lieferte dazu noch drei Assists.

Carragher fragte sich im Zuge der Palmer-Nichtberücksichtigung auch, "ob wir uns zu sehr auf Standardsituationen verlassen wollen?" Dass England im ersten Spiel der Gruppenphase gegen Kroatien (4:2) teils wunderbaren Angriffsfußball geboten hatte, hing laut Aussage des 48-Jährigen mit der Spielweise des Kontrahenten zusammen, der selbst den Ball haben wollte und damit besser zu Tuchels schnellem Umschaltansatz passte.

Der Ex-Innenverteidiger, der 38 Länderspiele bestritt und an drei großen Turnieren teilnahm, meinte: "Tuchel hat vor dem Spiel seine Änderungen in der Defensive damit erklärt, dass er wüsste, dass Ghana verteidigen und auf Konter lauern werden. In der Halbzeit sagt sein Assistent Anthony Barry dann, Ghana stehe elf Meter tiefer als erwartet. Damit man das Personal hat, um darauf zu reagieren und solche Situationen zu lösen - genau darum sollte Palmer jetzt in den Vereinigten Staaten sein. Es war der Vorgeschmack auf eine Entscheidung, die wir noch bereuen werden."

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist England Tabellenführer der Gruppe L und hat am abschließenden Spieltag gegen Außenseiter Panama am Samstag den Gruppensieg in der eigenen Hand.