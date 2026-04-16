Überraschende Wende bei Said El Mala? Köln-Boss tätigt deutliche Aussagen

"Wir wären ja schön bescheuert, einen so tollen Spieler einfach frühzeitig gehen zu lassen", betonte Stobbe im Podcast L'Immo, dass ein Abschied El Malas im Sommer noch keineswegs beschlossene Sache sei.

In den vergangenen Monaten hatte sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass der 19-Jährige den FC nach Saisonende voraussichtlich verlassen werde. Vor allem Brighton & Hove Albion soll El Mala locken, unter anderem mit einem riesigen Gehaltssprung. Köln lehnte im Winter aber ein angebliches Angebot der Engländer ab. Während Brighton offenbar nicht locker lässt, wurde zuletzt vermehrt auch der FC Chelsea als Interessent für El Mala gehandelt, der diese Saison zu einem der Shootingstars der Bundesliga avancierte.

"Natürlich können wir ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich wunderbar entwickeln kann", stellte Stobbe klar, dass El Mala die nächsten Schritte auch in Köln gehen könne. Der deutsche U21-Nationalspieler steht bei den Domstädtern noch langfristig bis 2030 unter Vertrag, war erst vergangenen Sommer von Drittligist Viktoria Köln zum FC gewechselt. "Er ist ein ganz junger Spieler, hochtalentiert. Natürlich werden wir ihm ein Angebot machen mit unserem Umfeld, nicht nur finanziell – aber auch finanziell. Er hat einen Vertrag, der noch richtig lange läuft", so Stobbe weiter.