Jörn Stobbe, Präsident des 1. FC Köln, hat sich zur Zukunft von Offensivspieler Said El Mala geäußert.
Überraschende Wende bei Said El Mala? Köln-Boss tätigt deutliche Aussagen
Köln-Boss über Said El Mala: "Wir wären ja schon bescheuert"
"Wir wären ja schön bescheuert, einen so tollen Spieler einfach frühzeitig gehen zu lassen", betonte Stobbe im Podcast L'Immo, dass ein Abschied El Malas im Sommer noch keineswegs beschlossene Sache sei.
In den vergangenen Monaten hatte sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass der 19-Jährige den FC nach Saisonende voraussichtlich verlassen werde. Vor allem Brighton & Hove Albion soll El Mala locken, unter anderem mit einem riesigen Gehaltssprung. Köln lehnte im Winter aber ein angebliches Angebot der Engländer ab. Während Brighton offenbar nicht locker lässt, wurde zuletzt vermehrt auch der FC Chelsea als Interessent für El Mala gehandelt, der diese Saison zu einem der Shootingstars der Bundesliga avancierte.
"Natürlich können wir ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich wunderbar entwickeln kann", stellte Stobbe klar, dass El Mala die nächsten Schritte auch in Köln gehen könne. Der deutsche U21-Nationalspieler steht bei den Domstädtern noch langfristig bis 2030 unter Vertrag, war erst vergangenen Sommer von Drittligist Viktoria Köln zum FC gewechselt. "Er ist ein ganz junger Spieler, hochtalentiert. Natürlich werden wir ihm ein Angebot machen mit unserem Umfeld, nicht nur finanziell – aber auch finanziell. Er hat einen Vertrag, der noch richtig lange läuft", so Stobbe weiter.
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Said El Mala: Spezielles Transfermodell macht dem 1. FC Köln Hoffnung
Zuletzt hatte der Express berichtet, dass ein spezielles Transfermodell El Mala noch ein weiteres Jahr in Köln halten könnte. Demnach soll es als wahrscheinliches Szenario diskutiert werden, dass der Superdribbler zwar schon diesen Sommer für viel Geld in die Premier League verkauft, daraufhin für die kommende Saison aber noch einmal an die Kölner zurück verliehen wird. So könnte sich El Mala zunächst noch im gewohnten Umfeld entwickeln und als etablierter Spieler weitere wertvolle Erfahrungen sammeln.
El Mala war gleich zu Saisonbeginn mit einigen spektakulären Auftritten durchgestartet. Im November wurde er sogar erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, kam dabei aber noch nicht zu seinem Länderspieldebüt. Im Hinblick auf eine mögliche WM-Berufung hatte Nagelsmann betont, dass El Mala zunächst im Verein konstant Stammspieler sein müsse. Diese Forderung erfüllte der Youngster zuletzt, in den vergangenen fünf Bundesligaspielen stand er stets in der Startelf und erzielte dabei drei Tore.
Aktuell soll El Mala etwaige Angebote anderer Vereine von sich fernhalten lassen, um sich voll und ganz auf das Saisonfinale mit dem FC zu fokussieren. Am Freitag könnten die Kölner mit einem Sieg beim FC St. Pauli, der aktuell auf Relegationsplatz 16 liegt, einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen: Sollten El Mala und Co. in Hamburg gewinnen, hätte man vier Spieltage vor Schluss kaum noch einholbare acht Punkte Vorsprung auf St. Pauli.
Die bisherigen Profi-Saisons von Said El Mala
Saison
Verein
Spiele (wettbewerbsübergreifend)
Tore / Assists
2023/24
Viktoria Köln (3. Liga)
11
1 / 1
2024/25
Viktoria Köln (3. Liga)
34
13 / 5
2025/26
1. FC Köln (Bundesliga)
31
11 / 4