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Kenan YildizGetty Images
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Türkei bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Türkei

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr über den Kader der Türkei bei der WM 2026 wissen müsst.

Zum ersten Mal seit 24 Jahren hat sich die Türkei wieder für ein WM-Turnier qualifiziert. Zuletzt gelang das bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea, als man bis ins Halbfinale vordrang und dort dem späteren Sieger Brasilien nur knapp mit 0:1 unterlag. Immerhin gewann die Türkei später ihr Spiel um Platz drei gegen Südkorea.

Insgesamt qualifizierte man sich zum dritten Mal für eine WM-Endrunde. In der europäischen Qualifikationsgruppe E musste sich die Türkei lediglich Spanien geschlagen geben. Als Gruppenzweiter wurde nach hauchdünnen Siegen in den Play-offs gegen Rumänien und den Kosovo die Teilnahme perfekt gemacht.

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Wer hat es in 26-köpfigen Kader der Türkei für die WM 2026 geschafft? GOAL zeigt das Aufgebot.

  • Turkey's goalkeeper #23 Ugurcan Cakir looks onGetty Images

    Türkei bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    SpielerVerein
    Ugurcan CakirGalatasaray
    Mert GünokFenerbahce
    Altay BayindirManchester United
    • Werbung
  • Brighton & Hove Albion v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Türkei bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    SpielerVerein
    Abdülkerim BardakciGalatasaray
    Ozan KabakHoffenheim
    Caglar SöyüncüFenerbahce
    Merih DemiralAl-Ahli
    Samet AkaydinRizespor
    Zeki CelikRoma
    Mert MüldürFenerbahce
    Ferdi KadiogluBrighton
    Eren ElmaliGalatasaray
  • Turkiye-vs-Romania-UEFA-European-Qualifier-KO-Play-OffAFP

    Türkei bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    SpielerVerein
    Hakan CalhanogluInter
    Ismail YüksekFenerbahce
    Orkun KökcüBesiktas
    Salih ÖzcanBVB
    Kaan AyhanGalatasaray
    Arda GülerReal Madrid
    Can UzunFrankfurt
      
  • Baris Alper Yilmaz GalatasarayGETTY

    Türkei bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    SpielerVerein
    Kenan YildizJuventus
    Kerem AktürkogluFenerbahce
    Baris Alper YilmazGalatasaray
    Irfan Can KahveciKasimpasa
    Yunus AkgünGalatasaray
    Deniz GülPorto
  • Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images

    Türkei bei der WM 2026, Kader: Starspieler

    Die Türkei verfügt bei der WM über einen mit vielen namhaften Spielern gespickten Kader. In der Offensive sollen unter anderem die beiden Superstars Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juventus) für die Tore sorgen, wohingegen eine Reihe weiter hinten im Mittelfeld Ex-Bundesligaspieler Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) die Fäden ziehen wird.

    Aus der Bundesliga bekannt sind außerdem Can Uzun von Eintracht Frankfurt sowie Salih Özcan von Borussia Dortmund und Innenverteidiger Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim.

    Ebenfalls über internationales Format verfügen Rechtsverteidiger Zeki Celik von der AS Roma und der einst beim BVB gehandelte Ferdi Kadioglu von Brighton & Hove Albion.

  • Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images

    Türkei bei der WM 2026: Voraussichtliche Startelf

    Im Tor ist Galatasarays Stammtorhüter Ugurcan Cakir als Nummer eins gesetzt, davor dürften Celik, Kabar, Kadioglu und Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) die Viererkette bilden.

    Im Mittelfeld ist Calhanoglu das kreative Herz der Mannschaft, um den Platz neben ihm dürften sich der etwas defensivere Ismail Yüksek gegen sowie der offensivere Orkun Kökcü von Besiktas streiten.

    Im offensiven Mittelfeld führt kein Weg an Superstar Güler vorbei, auch Yildiz auf links ist, sollt er rechtzeitig zum ersten Spiel fit werden, gesetzt. Auf rechts liefern sich Yunus Akgün (Galatasaray) und Irfan Can Kahveci (Kasimpasa) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ganz vorne stürmte in den letzten Partien zwar Deniz Gül vom FC Porto. Er ist die erste Alternative zu Kerem Aktürkoglu, der aus einer Verletzung kommt.

    • Voraussichtliche Startelf der Türkei (4-3-2-1): Cakir - Celik, Kabar, Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Yüksek - Akgün, Güler, Yildiz - Aktürkoglu.
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