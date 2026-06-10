Türkei bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Zum ersten Mal seit 24 Jahren hat sich die Türkei wieder für ein WM-Turnier qualifiziert. Zuletzt gelang das bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea, als man bis ins Halbfinale vordrang und dort dem späteren Sieger Brasilien nur knapp mit 0:1 unterlag. Immerhin gewann die Türkei später ihr Spiel um Platz drei gegen Südkorea.

Insgesamt qualifizierte man sich zum dritten Mal für eine WM-Endrunde. In der europäischen Qualifikationsgruppe E musste sich die Türkei lediglich Spanien geschlagen geben. Als Gruppenzweiter wurde nach hauchdünnen Siegen in den Play-offs gegen Rumänien und den Kosovo die Teilnahme perfekt gemacht.

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Wer hat es in 26-köpfigen Kader der Türkei für die WM 2026 geschafft? GOAL zeigt das Aufgebot.