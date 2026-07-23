Trotz eines schmerzhaften Eingeständnisses: Warum der BVB mit dem Adeyemi-Transfer alles richtig macht

Adeyemi brachte in lichten Momenten wie in der Champions League seine unnachahmliche Tiefe und Schnelligkeit gelegentlich auf den Rasen und spielte teils auch sehr ordentliche Halbjahre. Doch im grauen Liga-Alltag und über eine gesamte Saison hinweg gesehen fehlte ihm schlicht die Konstanz und auch Professionalität, um den entscheidenden nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Dass die Borussia für ihn daher nun eine fixe Ablösesumme von lediglich 22 Millionen Euro bekommt, ist für Spieler wie Verein vielsagend. Die finalen Einnahmen werden zwar durch leicht erreichbare Boni sowie eine 35-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung den ursprünglich investierten Betrag aller Voraussicht nach knacken. Sie werden ihn aber nicht deutlich überbieten - und genau das war freilich das Ziel im Jahr 2022.

Der Deal mit Adeyemi ging für den BVB damit nicht auf. Das Potenzial für ein deutliches Mehr an Leistung und Ablöse bringt er zweifelsohne mit. Zum Vorschein kam es jedoch zu selten. Daher ist es richtig, einen Schlussstrich zu ziehen und sich mit dem Geld, das man nun für einen Ersatzspieler und Nicht-WM-Fahrer mit noch einem Jahr Vertrag erhält, zufrieden zu geben.

Dass man bei Adeyemi jetzt den Stecker zieht und das Kapital reinvestiert, anstatt mit ihm die nächste sportliche Bewährungsschleife zu drehen, ist erfreulich und bedeutet für die Borussia schon eine Art Lernkurve. Es zeigt auch eine neue Stringenz in der sportlichen Führung um das Trio Carsten Cramer, Lars Ricken und Ole Book. Das Prinzip Hoffnung, das den Klub in den vergangenen Spielzeiten zu oft lähmte, scheint einem kühleren, leistungsorientierten Pragmatismus zu weichen.

Gut möglich, dass man dabei auch aus der Personalie Julian Brandt lernte. Ketzerisch gesagt schleppte der Verein bei ihm die Hoffnung durch, dass aus einem hochtalentierten, aber chronisch unbeständigen Techniker irgendwann der große Fixpunkt und unumstrittene Anführer reift. Doch Brandt, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, pendelte sieben Jahre lang zwischen Welt- und Kreisklasse. Nicht nur bei ihm hielt der BVB stur an einem Narrativ fest, das die Realität auf dem Platz nur selten hergab.

Dortmund ist jetzt natürlich gefordert, für Ersatz im Offensivbereich zu sorgen. Es würde sehr gut in die neue Geschichte passen, die der Klub künftig erzählen will, sollte man sich mit Said El Mala einen Spieler der Kategorie 19-jähriger Shootingstar angeln.