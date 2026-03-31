Der Poker um Casemiro nimmt weiter an Fahrt auf: Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, versucht Cristiano Ronaldo aktiv, seinen ehemaligen Teamkollegen zu einem Wechsel zu Al-Nassr zu bewegen. Ziel des Portugiesen ist es, Casemiro als defensiven Schlüsselspieler für die weiteren Titelambitionen in der Saudi Pro League zu gewinnen und ihn gleichzeitig von einem Wechsel zu Inter Miami und einem Zusammenspiel mit Lionel Messi abzuhalten.
Transferduell spitzt sich zu: Cristiano Ronaldo will Lionel Messi wohl einen ehemaligen Real-Star wegschnappen
Der 34-Jährige steht vor dem Abschied von Manchester United, wohin er im Sommer 2022 von Real Madrid gewechselt war. Sein Vertrag läuft aus, wodurch er im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen dürfte. Ein Umstand, der ihn besonders attraktiv für Interessenten macht.
Während Ronaldo auf eine Wiedervereinigung in Saudi-Arabien drängt und dabei auch mit finanziell lukrativen Angeboten locken kann, bleibt Inter Miami eine ernsthafte Alternative. Die Franchise rund um Klubbesitzer David Beckham sieht in Casemiro offenbar den idealen Nachfolger von Sergio Busquets und einen erfahrenen Anker für ein ohnehin prominent besetztes Mittelfeld. Besonders reizvoll: Ein mögliches Zusammenspiel mit Messi - einst sein großer Rivale in den hitzigen Clasico-Duellen zwischen Real und dem FC Barcelona.
Casemiro schwärmt von Manchester United
Noch aber liegt Casemiros Fokus klar auf der Gegenwart. In seiner Abschiedsbotschaft machte er deutlich, dass er sich dem Klub weiterhin voll verpflichtet fühlt: "Ich werde Manchester United mein ganzes Leben lang in mir tragen. Vom ersten Tag an, als ich in diesem wunderschönen Stadion auflief, habe ich die Leidenschaft von Old Trafford gespürt und die Liebe, die ich nun mit unseren Fans für diesen besonderen Klub teile."
Zugleich stellte er klar, dass er die laufende Saison mit den Red Devils bestmöglich abschließen will, bevor er eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft trifft.
Casemiro: Statistiken bei Manchester United
Pflichtspiele
Tore
Vorlagen
30
7
2