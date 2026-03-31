Transferduell spitzt sich zu: Cristiano Ronaldo will Lionel Messi wohl einen ehemaligen Real-Star wegschnappen

Der 34-Jährige steht vor dem Abschied von Manchester United, wohin er im Sommer 2022 von Real Madrid gewechselt war. Sein Vertrag läuft aus, wodurch er im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen dürfte. Ein Umstand, der ihn besonders attraktiv für Interessenten macht.

Während Ronaldo auf eine Wiedervereinigung in Saudi-Arabien drängt und dabei auch mit finanziell lukrativen Angeboten locken kann, bleibt Inter Miami eine ernsthafte Alternative. Die Franchise rund um Klubbesitzer David Beckham sieht in Casemiro offenbar den idealen Nachfolger von Sergio Busquets und einen erfahrenen Anker für ein ohnehin prominent besetztes Mittelfeld. Besonders reizvoll: Ein mögliches Zusammenspiel mit Messi - einst sein großer Rivale in den hitzigen Clasico-Duellen zwischen Real und dem FC Barcelona.