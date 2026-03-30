Transfercoup beim BVB? Deutscher U21-Star offenbar als Guirassy-Nachfolger im Gespräch

Demnach würde die Entourage von Tresoldi, der aktuell für Club Brügge spielt, bereits Gespräche hinter verschlossenen Türen mit Klubs aus Spanien, Italien und Deutschland führen. Konkrete Klubs wurden damals nicht genannt, doch das ist nun anders.

Neben dem BVB soll es aus der Bundesliga auch Interesse von Bayer Leverkusen geben, allerdings nur bei einem Abgang von Christian Kofane konkret werden. Aus der Premier League werden Arsenal und Tottenham mit Tresoldi in der Verbindung gebracht.

Der deutsche U21-Nationalspieler wäre laut Sky ab einer Ablösesumme in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro zu haben. Eine Summe, die für den BVB dann durchaus realisierbar wäre, wenn Serhou Guirassy den Klub im Sommer verlassen würde. Denn dann würde der BVB durch den Abgang des Top-Stürmers mindestens 35 Millionen Euro einnehmen.