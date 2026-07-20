Transfer auf der Zielgeraden! BVB soll einen entscheidenden Vorteil bei einem Wunschspieler haben

Nach SPOX-Informationen verhandelt Genk aktuell nur mit dem BVB, weil sich der für den Golden-Boy-Award nominierte Karetsas unbedingt der Borussia anschließen möchte.

Ohnehin haben die Dortmunder Verantwortlichen Karetsas laut Bild schon seit rund zwei Jahren ganz genau im Auge. Immer wieder beobachteten sie den Techniker vor Ort im Stadion, was Karetsas signalisiert: Die Borussia will ihn wirklich unbedingt.

Auch deshalb hat Dortmund mit dem griechischen Nationalspieler dem Vernehmen nach schon eine Einigung über einen Transfer erzielt. Allerdings gestalten sich dafür die Verhandlungen mit Genk durchaus kompliziert. Mindestens 35 Millionen Euro Ablöse sollen die Belgier für ihr Supertalent fordern, der BVB hat diese Vorstellungen wohl noch nicht erfüllt. Karetsas' Vertrag in Genk läuft noch bis 2029.