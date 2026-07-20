Bei Mittelfeldjuwel Konstantinos Karetsas hat Borussia Dortmund im Vergleich zu einem namhaften Mitbewerber offenbar einen großen Vorteil.
Transfer auf der Zielgeraden! BVB soll einen entscheidenden Vorteil bei einem Wunschspieler haben
Wie die Bild berichtet, streckt auch die AC Mailand nachhaltig ihre Fühler nach dem Spielmacher vom KRC Genk aus. Aber: Der italienische Topklub hat demnach bisher noch kein Angebot für Karetsas eingereicht - was dem BVB ziemlich gut gefallen dürfte.
Denn laut Bild ist die Intensität des Dortmunder Werbens um Karetsas aktuell das große Faustpfand des deutschen Vizemeisters. Milan hält sich noch zurück, der BVB ist hingegen schon seit längerem mit Nachdruck hinter dem 18-jährigen Griechen her. Und dem imponiert das natürlich deutlich mehr als die Mailänder Zurückhaltung.
- Getty Images
Karetsas will unbedingt und ausschließlich zum BVB
Nach SPOX-Informationen verhandelt Genk aktuell nur mit dem BVB, weil sich der für den Golden-Boy-Award nominierte Karetsas unbedingt der Borussia anschließen möchte.
Ohnehin haben die Dortmunder Verantwortlichen Karetsas laut Bild schon seit rund zwei Jahren ganz genau im Auge. Immer wieder beobachteten sie den Techniker vor Ort im Stadion, was Karetsas signalisiert: Die Borussia will ihn wirklich unbedingt.
Auch deshalb hat Dortmund mit dem griechischen Nationalspieler dem Vernehmen nach schon eine Einigung über einen Transfer erzielt. Allerdings gestalten sich dafür die Verhandlungen mit Genk durchaus kompliziert. Mindestens 35 Millionen Euro Ablöse sollen die Belgier für ihr Supertalent fordern, der BVB hat diese Vorstellungen wohl noch nicht erfüllt. Karetsas' Vertrag in Genk läuft noch bis 2029.
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