Trainer-Kumpel liefert Argumente: Newcastle United beschäftigt sich angeblich mit Abgang von Nick Woltemade

Trotz großer Investitionen im vergangenen Sommer spielen die Magpies eine enttäuschende Saison, in der sie aktuell nur Rang 14 in der Premier League belegen. Woltemade selbst begann stark und erzielte sowohl in der Liga als auch in der Champions League seine Tore. In den vergangenen Wochen und Monaten tut er sich damit allerdings viel schwerer - auch, weil ihn Howe nicht mehr als Stürmer, sondern im Mittelfeld auf einer für den Deutschen ungewohnten Position aufbietet.

Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Arsenal kam Woltemade am Wochenende erneut nur von der Bank. Nach dem Schlusspfiff lobte ihn Howe jedoch: "Seine Kreativität ist seine Stärke, er hat da ein ganz besonderes Talent. Wenn er so spielt wie heute, wird er viel mehr Spielzeit und Gelegenheiten bekommen, zu beeindrucken", sagte er.