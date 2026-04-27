Trainer-Kumpel liefert Argumente: Newcastle United beschäftigt sich angeblich mit Abgang von Nick Woltemade

Newcastle United beschäftigt sich angeblich schon wieder mit dem Verkauf von Rekordtransfer Nick Woltemade.
Das berichtet die englische Tageszeitung Telegraph, die in einer schonungslosen Analyse mit dem deutschen Angreifer abrechnet, der aktuell nicht zu den Stammspielern bei Trainer Eddie Howe zählt. "Newcastles Saison durch schwache Stürmer ruiniert", lautet der Titel des Textes, der einen Woltemade-Abschied im Sommer nicht nur ins Spiel bringt, sondern fordert. Newcastle müsse sich den Fehler der Verpflichtung des 75-Millionen-Euro-Neuzugangs vom VfB Stuttgart eingestehen - und schnellstens handeln.