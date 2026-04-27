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Daniel Buse

Trainer-Kumpel liefert Argumente: Newcastle United beschäftigt sich angeblich mit Abgang von Nick Woltemade

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Newcastle United
N. Woltemade

Nach einer Saison denkt der Klub angeblich schon wieder über den Verkauf des großen deutschen Angreifers nach.

Newcastle United beschäftigt sich angeblich schon wieder mit dem Verkauf von Rekordtransfer Nick Woltemade. 

Das berichtet die englische Tageszeitung Telegraph, die in einer schonungslosen Analyse mit dem deutschen Angreifer abrechnet, der aktuell nicht zu den Stammspielern bei Trainer Eddie Howe zählt. "Newcastles Saison durch schwache Stürmer ruiniert", lautet der Titel des Textes, der einen Woltemade-Abschied im Sommer nicht nur ins Spiel bringt, sondern fordert. Newcastle müsse sich den Fehler der Verpflichtung des 75-Millionen-Euro-Neuzugangs vom VfB Stuttgart eingestehen - und schnellstens handeln. 

  • Nick Woltemade löscht einen Newcastle-Hinweis

    Die Zeitung listet die angeblichen Schwachpunkte Woltemades auf: So sei der deutsche Nationalspieler zu langsam, kein echter Torjäger, könne Bälle nicht gut festmachen, strahle aus der Distanz keine Gefahr aus und gehe nicht konsequent in die Luftzweikämpfe. 

    Was den Artikel besonders brisant macht, ist die Tatsache, dass Autor Luke Edwards als Vertrauter von Newcastle-Coach Eddie Howe gilt. Nachdem der Text erschienen war, löschte Woltemade in seiner Insta-Bio den Hinweis auf seinen aktuellen Klub. 

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    Eddie Howe über Nick Woltemade: "Seine Kreativität ist seine Stärke"

    Trotz großer Investitionen im vergangenen Sommer spielen die Magpies eine enttäuschende Saison, in der sie aktuell nur Rang 14 in der Premier League belegen. Woltemade selbst begann stark und erzielte sowohl in der Liga als auch in der Champions League seine Tore. In den vergangenen Wochen und Monaten tut er sich damit allerdings viel schwerer - auch, weil ihn Howe nicht mehr als Stürmer, sondern im Mittelfeld auf einer für den Deutschen ungewohnten Position aufbietet. 

    Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Arsenal kam Woltemade am Wochenende erneut nur von der Bank. Nach dem Schlusspfiff lobte ihn Howe jedoch: "Seine Kreativität ist seine Stärke, er hat da ein ganz besonderes Talent. Wenn er so spielt wie heute, wird er viel mehr Spielzeit und Gelegenheiten bekommen, zu beeindrucken", sagte er. 

  • Die Saison 25/26 von Nick Woltemade:

    • Spiele: 51
    • Einsatzminuten: 3042
    • Tore: 11
    • Assists: 5
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