Trainer-Coup geplant? BVB nimmt offenbar Strategen des HSV ins Visier

Der 33-Jährige gilt als einer der spannendsten Strategen der neuen Trainergeneration und besitzt bereits die begehrte UEFA-Pro-Lizenz. Doch wer nun glaubt, Fave solle direkt das Erbe von Niko Kovac antreten, irrt.

Die Dortmunder Pläne zielen dem Bericht nach auf die U23 ab. Die Drittliga-Reserve, derzeit in der Regionalliga West aktiv, wird aktuell von Daniel Rios betreut, der bereits seit 2016 in verschiedenen Funktionen für den BVB-Nachwuchs tätig ist.

Intern wird Faves Name jedoch bereits intensiv diskutiert, sollte es "früher oder später" zu einer Neubesetzung auf dem Posten des U23-Cheftrainers kommen.