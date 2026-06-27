Thomas Tuchel mit neuem Ansatz beim "Kimmich-Problem": Harry Kane schreibt englische WM-Geschichte

Aushilfs-Rechtsverteidiger Quansah rückte für den verletzten Reece James in die Startelf - Tuchels Antwort auf sein ganz eigenes "Kimmich-Problem". Bei der Kadernominierung war Tuchel ein ähnliches Risiko eingegangen wie Bundestrainer Julian Nagelsmann: Auch er verzichtete auf einen nominellen Ersatz-Rechtsverteidiger. Während in Deutschland hinter (dem gelernten Mittelfeldspieler) Joshua Kimmich die große Dürre herrscht, hätte Tuchel sogar einen brauchbaren Kandidaten zur Verfügung gehabt, der immerhin Stammspieler von Real Madrid ist: Trent Alexander-Arnold.

Bei seiner ursprünglichen Nominierung verzichtete Tuchel zu Gunsten von Reece James (FC Chelsea) und Tino Livramento (Newcastle United) auf Alexander-Arnold. Als sich Livramento in der Vorbereitung verletzte, nominierte Tuchel statt des Real-Stars mit Trevoh Chalobah lieber einen weiteren Innenverteidiger nach. In den ersten beiden Partien spielte James erwartungsgemäß durch, dann verletzte auch er sich. Wegen muskulären Problemen im Oberschenkel wird James mindestens noch für das Sechzehntelfinale ausfallen.

Gegen Panama war Tuchel also erstmals zu einer Notlösung gezwungen: Er entschied sich für das Konzept "Ochsenabwehr" und bot mit Quansah rechts hinten einen dritten Innenverteidiger auf. Gleichzeitig setzte er links anstelle von Djed Spence auf Nico O'Reilly, was zu einer interessanten Taktik führte.

In Ballbesitz schob O'Reilly in die Mitte und agierte als linkes Glied einer Doppelsechs neben Elliot Anderson. Quansah blieb derweil konsequent hinten und bildete mit Marc Guehi und Ezri Konsa eine Dreierkette. Die gewünschte Wirkung hatte diese Taktik zunächst nicht. England blieb offensiv lange blass und offenbarte im Rückwärtsgang wiederholt Lücken, was zu einigen gefährlichen - aber ungenutzten - panamaischen Kontern führte. Mitte der zweiten Halbzeit dann der Schock: Nun musste Quansah angeschlagen runter. Für ihn kam Spence, der zuletzt links verteidigt hatte. Bei einem längerfristigen Quansah-Ausfalls dürfte er Tuchels nächster Ersatz-Rechtsverteidiger sein.

Nagelsmann ist zwar nicht in einer Notsituation wie Tuchel, denn Kimmich ist weiterhin topfit - dafür wird aber intensiv über eine Versetzung Kimmichs ins Mittelfeld debattiert. In diesem Fall müsste Nagelsmann rechts hinten ebenfalls improvisieren. Und als Option gilt ebenfalls eine "Ochsenabwehr", die schon beim WM-Titel 2014 zum Erfolg geführt hatte. In Quansahs Rolle könnten im DFB-Team theoretisch Waldemar Anton oder Malick Thiaw schlüpfen.