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Südkorea bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Südkorea

Alles, was Ihr über den Kader von Südkorea bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wissen müsst, findet Ihr hier.

Südkorea hat sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert und zählt zu den Teams, die man genau beobachten sollte.

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase 2014 und 2018 erreichte die Mannschaft 2022 das Achtelfinale. Dort stoppte Brasilien den Lauf der Asiaten in der K.o.-Phase.

Südkoreas bisher beste WM-Leistung gelang 2002, als das Land das Turnier gemeinsam mit Japan ausrichtete. Gegen alle Erwartungen erreichte die Mannschaft das Halbfinale und belegte den vierten Platz – eine historische Leistung, die im asiatischen Fußball bis heute unübertroffen ist.

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  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Südkorea, Kader bei der WM 2026: Torhüter

    Im Tor der asiatischen Mannschaft wird der Routinier Seung-gyu Kim voraussichtlich als Stammtorhüter bei der Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen. Mit über 80 Länderspielen und Erfahrung bei internationalen Turnieren ist Kim bestens gerüstet, um die Nummer 1 zu bleiben.

    Hyeon-woo Jo von Ulsan HD gilt als starke Alternative.

    SpielerVerein 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
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  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Südkorea bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Südkorea verfügt über starke Spieler, die die Abwehr bilden. Kim Min-jae vom FC Bayern München hat sich im europäischen Spitzenfußball etabliert und spielt in der Nationalmannschaft eine entscheidende Rolle. Seine Präsenz wird für die Führung der Abwehr der asiatischen Mannschaft auf der Weltbühne von entscheidender Bedeutung sein.

    Zudem stehen mit Yung-woo Seol und Tae-seok Lee zwei Außenverteidiger bereit, die sowohl in ihren Vereinen als auch im Nationaltrikot überzeugen.

    Yu-min Cho von Sharjah ist ein weiterer zuverlässiger Innenverteidiger und dürfte bei der Weltmeisterschaft eine solide Partnerschaft mit Min-jae als südkoreanisches Innenverteidiger-Duo bilden.

    SpielerVerein
    Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
    Kim Min-jaeBayern München
    Kim Tae-hyonKashima Antlers
    Park Jin-seobZhejiang
    Seol Young-wooRoter Stern Belgrad
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Lee Ki-hyukGangwon
    Lee Tae-seokAustria Wien
    Lee Han-beomMidtjylland
    Cho Yu-minSharjah
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Südkorea bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Im Mittelfeld hat Südkorea viele starke Spieler, die das WM-Spiel prägen können. Hwang In-beom von Feyenoord hat in den Niederlanden und im Nationalteam eine wichtige Rolle gespielt und wird für Trainer Hong Myung-bo im Zentrum Stabilität bringen sowie Lücken in der Abwehr der Gegner öffnen.

    Zudem spielen viele "Taeguk Warriors" in England und bei Topvereinen in Europa, was das Mittelfeld zusätzlich stärkt. Hwang Hee-chan von Wolverhampton Wanderers und Lee Kang-in von Paris Saint-Germain liefern kreative Impulse aus dem offensiven Mittelfeld, Paik Seung-ho von Birmingham City, Bae Jun-ho von Stoke City und Yang Hyun-jun von Celtic bringen Dynamik ins Team. Zudem liefern der erfahrene Mainzer Lee Jae-sung und Kim Jin-gyu von Jeonbuk taktische Intelligenz und Turniererfahrung.

    SpielerVerein
    Kim Jin-gyuJeonbuk
    Bae Jun-hoStoke City 
    Paik Seung-hoBirmingham
    Yang Hyun-junCeltic
    Eom Ji-sungSwansea
    Lee Kang-inParis Saint-Germain
    Lee Dong-gyeongUlsan
    Lee Jae-sungMainz 05
    Hwang In-beomFeyenoord
    Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Südkorea bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Asiens Top-Teams setzen im Angriff auf bekannte Spieler, die in Nordamerika stürmen. Son Heung-min, früherer Star von Tottenham Hotspur, zeigt nach seinem Wechsel zum MLS-Klub Los Angeles FC starke Leistungen und will sein Land bei seiner vierten WM zu einer erfolgreichen Endrunde führen.

    Die Sturmreihe der Taeguk Warriors wird durch weitere vielseitige Torjäger verstärkt. Oh Hyeon-gyu reist mit starker Form von Besiktas in der Türkei zum Turnier und bietet eine dynamische Option für die Nummer-9-Position.

    Stürmer Cho Gue-sung von Midtjylland ergänzt das Trio. Er bringt körperliche Präsenz, eiskalten Abschluss und Turniererfahrung.

    SpielerVerein 
    Heung-min SonLAFC 
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Gue-sung ChoMidtjylland
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Südkoreas Starspieler bei der WM 2026

    Südkorea verfügt über einen ausgewogenen Kader mit starken Spielern auf allen Positionen. Wenn sie bei der Weltmeisterschaft weit kommen wollen, müssen ihre Starspieler ihre Leistung abrufen. Heung-min Son wird im Angriff eine entscheidende Rolle spielen, da er mit seiner Schnelligkeit, seiner Spielübersicht und seiner Dribbelstärke eine ständige Gefahr für die gegnerische Abwehr darstellt.

    Auch Kang-in Lee und Jae-sung Lee sind wichtige Stützen im südkoreanischen Angriff und haben die Aufgabe, Chancen zu kreieren und bei Bedarf für Breite zu sorgen. Im Sturm wird Hee-chan Hwang eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Chancen für Myung-bos Mannschaft zu verwerten.

    Im Mittelfeld bestimmt In-beom Hwang das Tempo, hinten organisiert Kim Min-jae die Abwehr.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Voraussichtliche Startelf Südkoreas für die Weltmeisterschaft 2026

    Im Tor der südkoreanischen Nationalmannschaft wird voraussichtlich der erfahrene Torhüter Seung-gyu Kim als Stammtorwart bei der Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen, während Hyeon-woo Jo als zuverlässiger Ersatztorhüter zur Verfügung steht.

    In der Abwehr bilden Min-jae Kim und Yu-min Cho ein starkes Innenverteidiger-Duo, während Young-woo Seol und Tae-seok Lee Breite und Unterstützung im Angriff liefern sollen.

    Im Mittelfeld bilden Feyenoords Stratege Hwang In-beom und Paik Seung-ho von Birmingham City das Duo. Sie sollen das Spiel strukturieren, gegnerische Angriffe stoppen und das Tempo bestimmen.

    Davor agiert eine kreative Reihe mit Kapitän Son Heung-min, Lee Kang-in von Paris Saint-Germain und Lee Jae-sung von Mainz. Sie sollen Stürmer Oh Hyeon-gyu von Besiktas mit Vorlagen versorgen.

    Voraussichtliche Startelf Südkoreas (4-2-3-1): Kim S.G.; Seol Y.W., Kim M.J., Cho Y.M., Lee T.S.; Paik S.H., Hwang I.B.; Son H.M., Lee J.S., Lee K.I.; Oh H.G.

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