Südkorea bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Südkorea hat sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert und zählt zu den Teams, die man genau beobachten sollte.

Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase 2014 und 2018 erreichte die Mannschaft 2022 das Achtelfinale. Dort stoppte Brasilien den Lauf der Asiaten in der K.o.-Phase.

Südkoreas bisher beste WM-Leistung gelang 2002, als das Land das Turnier gemeinsam mit Japan ausrichtete. Gegen alle Erwartungen erreichte die Mannschaft das Halbfinale und belegte den vierten Platz – eine historische Leistung, die im asiatischen Fußball bis heute unübertroffen ist.

Kann die Auswahl diese Magie 24 Jahre später wiederholen?