Südafrika bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Südafrika richtete 2010 die Weltmeisterschaft aus und kehrt nun nach 16 Jahren wieder zum Turnier zurück, nachdem es sich Ende 2025 knapp qualifiziert hatte. Die "Bafana Bafana" gewannen im Oktober ihr letztes Spiel in Gruppe C gegen Ruanda und lösten damit vor Nigeria das direkte Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

In der letzten Runde halfen dem Team von Hugo Broos die Ergebnisse der Konkurrenz, nachdem Südafrika wegen eines nicht spielberechtigten Spielers eine 0:3-Wertung gegen Lesotho kassiert hatte. Sie gehören zu neun afrikanischen Nationen, die bei der auf 48 Teams erweiterten Weltmeisterschaft in diesem Sommer antreten, und die legendäre Auswahl möchte wie 2010 auch 2026 wieder Tanz und Hymnen präsentieren.

Sie wissen bereits, dass sie in Gruppe A auf Mexiko, Tschechien und Südkorea treffen, daher muss Broos die richtigen Spieler für die kommenden Spiele auswählen.

Die Teams hatten bis Anfang Juni Zeit, ihre endgültige Spielerliste für die WM bei der FIFA einzureichen. GOAL nimmt den Kader Südafrikas unter die Lupe, um herauszufinden, welche Stars beim bevorstehenden Turnier für Aufsehen sorgen könnten.