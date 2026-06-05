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2026 FIFA World Cup, Qualifier - South Africa v NigeriaGetty Images Sport

Südafrika bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Südafrika

Alles, was Ihr über den Kader Südafrikas für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Südafrika richtete 2010 die Weltmeisterschaft aus und kehrt nun nach 16 Jahren wieder zum Turnier zurück, nachdem es sich Ende 2025 knapp qualifiziert hatte. Die "Bafana Bafana" gewannen im Oktober ihr letztes Spiel in Gruppe C gegen Ruanda und lösten damit vor Nigeria das direkte Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

In der letzten Runde halfen dem Team von Hugo Broos die Ergebnisse der Konkurrenz, nachdem Südafrika wegen eines nicht spielberechtigten Spielers eine 0:3-Wertung gegen Lesotho kassiert hatte. Sie gehören zu neun afrikanischen Nationen, die bei der auf 48 Teams erweiterten Weltmeisterschaft in diesem Sommer antreten, und die legendäre Auswahl möchte wie 2010 auch 2026 wieder Tanz und Hymnen präsentieren.

Sie wissen bereits, dass sie in Gruppe A auf Mexiko, Tschechien und Südkorea treffen, daher muss Broos die richtigen Spieler für die kommenden Spiele auswählen. 

Die Teams hatten bis Anfang Juni Zeit, ihre endgültige Spielerliste für die WM bei der FIFA einzureichen. GOAL nimmt den Kader Südafrikas unter die Lupe, um herauszufinden, welche Stars beim bevorstehenden Turnier für Aufsehen sorgen könnten.

  • Ulsan HD FC v Mamelodi Sundowns FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Südafrika bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Wie beispielsweise auch Marokko setzt Südafrika auf Erfahrung im Tor: Ronwen Williams ist Kapitän und führt sein Land von hinten. Der Torhüter der Mamelodi Sundowns hat mehrere Vereinskollegen im Kader.

    Ricardo Goss vom Siwelele Football Club und Sipho Chaine von den Orlando Pirates stehen als Ersatztorhüter bereit und können bei Bedarf während der Weltmeisterschaft sofort einspringen.

    SpielerVerein
    Sipho ChaineOrlando Pirates
    Ronwen WilliamsMamelodi Sundowns FC
    Ricardo GossSiwelele Football Club
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    Südafrika bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Cheftrainer Broos setzt auf die 4-3-2-1-Formation und stellte bis zur Niederlage gegen Kamerun beim Afrika-Cup eine beständige Abwehrreihe auf.

    Khuliso Mudau von Mamelodi Sundowns lief regelmäßig als rechter Außenverteidiger für sein Land auf. Der 30-malige Nationalspieler zählt zu den erfahrenen Kräften der Bafana Bafana und soll im Vorfeld der Weltmeisterschaft für Ruhe im Team sorgen.

    Auf der linken Abwehrseite gilt Samukelo Kabini von Molde als gesetzt, doch Aubrey Maphosa Modiba drängt auf einen Platz.

    SpielerVerein
    Mbekezeli MbokaziChicago Fire
    Khulumani NdamaneMamelodi Sundowns FC
    Samukele KabiniMolde FK
    Aubrey ModibaMamelodi Sundowns FC
    Khuliso MudauMamelodi Sundowns FC
    Thabang MatuludiPolokwane City FC
    Ime OkonHannover 96
    Olwethu MakhanyaPhiladelphia Union
    Kamogelo SebelebeleOrlando Pirates
    Bradley CrossKaizer Chiefs
    Nkosinathi SibisiOrlando Pirates
  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-BENAFP

    Südafrika bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Im Mittelfeld hat Südafrika wenig Tiefe, doch mehrere Spieler wollen sich bei der diesjährigen Weltmeisterschaft beweisen. 

    Das Duo von Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena und Jayden Adams, kennt sich gut, während Sphephelo Sithole von Tondela defensiv absichern kann, falls Südafrika in engen Spielen die Reihen schließen muss.

    SpielerVerein
    Thalente MbathaOrlando Pirates
    Teboho MokoenaMamelodi Sundowns
    Sphephelo SitholeCD Tondela
    Jayden AdamsMamelodi Sundowns
  • FBL-AFR-2025-MATCH 28-ZWE-RSAAFP

    Südafrika bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    An der Spitze des südafrikanischen Angriffs steht Lyle Foster von Burnley, der wegen seiner Premier-League-Erfahrung als größter Star des Landes gilt. Der 25-Jährige bestritt 24 Länderspiele und erzielte dabei 10 Tore, darunter einige entscheidende Treffer bei der Afrikameisterschaft. Will Bafana Bafana bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer Erfolg haben, braucht das Team sein Aushängeschild in Topform. In dieser Saison setzte er sich unter Scott Parker in der höchsten englischen Spielklasse nur schwer durch, steuerte aber im letztlich vergeblichen Kampf der Clarets um den Klassenerhalt einige Tore bei.

    Relebohile Mofokeng und Oswin Appollis von den Orlando Pirates waren unter Broos oft erste Wahl auf den Außenbahnen, doch der Cheftrainer hat im Angriff viele weitere Optionen. 

    SpielerVerein
    Oswin AppollisOrlando Pirates
    Relebohile MofokengOrlando Pirates
    Tshepang MoremiOrlando Pirates
    Lyle FosterBurnley
    Iqraam RaynersMamelodi Sundowns FC
    Evidence MakgopaOrlando Pirates
    Themba ZwaneMamelodi Sundowns
    Thapelo MasekoAEL Limassol
  • FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP

    Südafrikas Starspieler bei der WM 2026

    Wie bereits erwähnt, wird Ronwen Williams im Tor für Südafrika eine entscheidende Rolle spielen, ebenso wie der erfahrene Verteidiger Aubrey Modiba.

    Im Mittelfeld ist spannend, wie Broos die Aufstellung wegen des geringen Kaders plant. Teboho Mokoena übernimmt mit 29 Jahren und über 50 Länderspielen eine Schlüsselrolle, Yaya Sithole gilt dank seiner Erfahrung in Portugal als verlässliche Stütze. 

    Im Angriff führt Lyle Foster die Mannschaft an, während Oswin Appollis als Option bereitsteht.

  • 2026 FIFA World Cup, Qualifier - South Africa v NigeriaGetty Images Sport

    Voraussichtliche Startelf Südafrikas für die Weltmeisterschaft 2026

    In den ersten Spielen erwartet die Mannschaft eine ähnliche Aufstellung und Spielweise wie bei den Afrika-Cup-Partien unter Broos; Spieler, die das Turnier verpasst haben, werden wahrscheinlich später nachrücken. 

    Mokoena und Mofokeng erhalten voraussichtlich den Vorzug vor einigen zurückkehrenden Stars; Foster soll die Sturmspitze bilden. 

    Voraussichtliche Startelf Südafrikas (4-2-3-1): Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Adams, Sibisi, Mokoena; Appollis, Foster, Mofokeng

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