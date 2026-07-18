Wie die L'Equipe berichtet, soll Angreifer Ousmane Dembele das Pressing-Verhalten seiner Kollegen scharf kritisiert haben, was auf reichlich Unmut gestoßen sein soll. Frankreich lag zur Pause 0:1 gegen Spanien in Rückstand, verlor am Ende mit 0:2, womit der Traum vom Titelgewinn platzte.
Stunk beim Spanien-Spiel! Frankreich-Star bringt angeblich Teamkollegen gegen sich auf
Ousmane Dembele gegen England nicht in der Startformation
Laut des Zeitungsberichts seien Spieler der Franzosen verärgert gewesen und unterstellten Dembele, er habe von seinen eigenen Unzulänglichkeiten im Duell mit den starken Iberern ablenken wollen.
Ob der Kabinenvorfall eine Auswirkung auf das Spiel um Platz drei der Franzosen gegen England am Samstag in Miami hatte, ist reine Spekulation. Jedenfalls fehlte Dembele wie sechs weitere Halbfinal-Starter gegen England.
- Getty Images
Spanien beendet offensive Herrlichkeit der Franzosen
Für Dembeles Kritik sprach allerdings, dass auch Kylian Mbappe das französische Pressing adressierte. Der Superstar von Real Madrid verwies auf mangelnde Kommunikation und Koordination, was seiner Ansicht dazu führte, dass die Franzosen die Dominanz von Rodri und Fabian Ruiz im zentralen Mittelfeld nicht brechen konnten.
Frankreich spielte bis zum Halbfinale eine über weite Strecken begeisternde WM, wobei Mbappe, Dembele und Bayern-Star Michael Olise für Tore und spielerische Glanzlichter sorgten. Doch Spanien zog der Equipe Tricolore den Zahn und völlig verdient ins Finale gegen Argentinien ein.
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