Stunk beim Spanien-Spiel! Frankreich-Star bringt angeblich Teamkollegen gegen sich auf

Laut des Zeitungsberichts seien Spieler der Franzosen verärgert gewesen und unterstellten Dembele, er habe von seinen eigenen Unzulänglichkeiten im Duell mit den starken Iberern ablenken wollen.

Ob der Kabinenvorfall eine Auswirkung auf das Spiel um Platz drei der Franzosen gegen England am Samstag in Miami hatte, ist reine Spekulation. Jedenfalls fehlte Dembele wie sechs weitere Halbfinal-Starter gegen England.











