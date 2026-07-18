Nach der enttäuschenden Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien hat Englands Nationaltrainer Tuchel seine Mannschaft auf gleich sieben Positionen verändert.
Ohne Kane und Bellingham, dafür mit Mbappe und Olise ins Spiel um Platz 3: Tuchel und Deschamps rotieren im großen Stil
Thomas Tuchel ersetzt Kane, Bellingham und Keeper Pickford
In der Aufstellung für das Spiel um Platz drei am späten Samstagabend im Hard Rock Stadium in Miami fehlten aus der Startelf vom Mittwoch allen voran Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München, Jude Bellingham von Real Madrid und Torhüter Jordan Pickford. Außerdem rotierte Tuchel Reece James, John Stones, Eliott Anderson und Anthony Gordon aus der Mannschaft.
Englands Aufstellung: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.
Keine der Veränderungen war allem Anschein nach einer Verletzung geschuldet. Außer Abwehrspieler Tino Livramento sowie den beiden Mittelfeldspielern Kobbie Mainoo und Jordan Henderson sollen alle Spieler aus Tuchels Kader einsatzfähig gewesen sein.
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Deschamps letzter Ritt - Mbappe auf historischer Torejagd
Auch Didier Deschamps nahm nach Frankreichs Pleite am Dienstag gegen Spanien (0:2) sieben Veränderungen vor. Nur Torhüter Mike Maignan, Mittelfeldanker Adrien Rabiot sowie Michael Olise vom FC Bayern und Kapitän und Toptorjäger Kylian Mbappe von Real Madrid behielten ihre Plätze. Für Mbappe geht es in gleich zwei Kategorien darum, eine Auszeichnung einzuheimsen bzw. eine historische Bestmarke zu knacken. Der 27-Jährige könnten noch Torschützenkönig der WM werden, aktuell liegen er und Lionel Messi mit acht Toren gleichauf, und im Ranking der besten WM-Torschützen aller Zeiten Platz eins übernehmen. In letzter Liste belegt Mbappe mit 20 Treffern hinter Messi (21) den zweiten Platz.
Für Deschamps ist das kleine Finale der WM 2026 das 187. und letzte Spiel seiner Karriere als Frankreichs Nationaltrainer. Bislang gewann er 121-mal. Bei WM-Endrunden steht Deschamps bei 20 Siegen aus 26 Spielen. Sein designierter Nachfolger ist Zinedine Zidane. Gemeinsam gewannen dieser und Deschamps als Spieler den WM-Titel 1998 in ihrer französischen Heimat.
Frankreichs Aufstellung: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Doue, Cherki, Olise - Mbappe.
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