Ohne Kane und Bellingham, dafür mit Mbappe und Olise ins Spiel um Platz 3: Tuchel und Deschamps rotieren im großen Stil

In der Aufstellung für das Spiel um Platz drei am späten Samstagabend im Hard Rock Stadium in Miami fehlten aus der Startelf vom Mittwoch allen voran Kapitän Harry Kane vom FC Bayern München, Jude Bellingham von Real Madrid und Torhüter Jordan Pickford. Außerdem rotierte Tuchel Reece James, John Stones, Eliott Anderson und Anthony Gordon aus der Mannschaft.

Englands Aufstellung: D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.

Keine der Veränderungen war allem Anschein nach einer Verletzung geschuldet. Außer Abwehrspieler Tino Livramento sowie den beiden Mittelfeldspielern Kobbie Mainoo und Jordan Henderson sollen alle Spieler aus Tuchels Kader einsatzfähig gewesen sein.