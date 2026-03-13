"Mir macht es gerade richtig viel Spaß", sagte Chandler im Interview mit SPOX. "Albert Rieras Trainingsinhalte und Spielweise sind unglaublich gut und ich finde ihn auch als Typ super. Mit seinem Charakter passt er perfekt nach Frankfurt. Der Trainer ist sehr selbstbewusst, und genau diese Art verlangt er auch von uns. Der Verein hat so eine Wucht, dass wir uns nicht verstecken wollen. Als Mannschaft haben wir in diesem Moment jemanden wie ihn gebraucht."
"Streng, aber mit Humor": Albert Riera hat bei Eintracht Frankfurt ungewöhnliche Strafmaßnahmen eingeführt
Eintracht Frankfurt war um den Jahreswechsel in eine Krise geschlittert, woraufhin Dino Toppmöller entlassen und Anfang Februar durch Riera ersetzt wurde. Laut Chandler kümmerte sich der 43-jährige Spanier umgehend "um wichtige Sachen, die uns in den letzten Monaten vielleicht etwas abhandengekommen sind. Er hat neue Regeln und einen anderen Grad der Disziplin eingeführt und sich teilweise lustige Strafen überlegt, die auch umgesetzt werden müssen. Streng, aber mit Humor."
Chandler führte direkt auch ein Beispiel an: "Wenn man zu spät kommt, muss man die Fahrräder der Mitspieler putzen." Das 35-jährige Urgestein selbst steht nach eigener Auskunft "bei null Strafen". Denn: "Als Stammesältester kann ich doch keine Fehler machen."
Chandler stammt aus der Eintracht-Jugend und ist nach einem Intermezzo beim 1. FC Nürnberg seit 2014 für die Profis aktiv. Der Rechtsverteidiger gilt als wichtige Führungsfigur in der Mannschaft, sportlich spielt er mittlerweile aber kaum eine Rolle mehr. Chandlers letzter Pflichtspieleinsatz ist fast ein Jahr her, in den vergangenen dreieinhalb Jahren absolvierte er nur insgesamt 162 Minuten.
Timothy Chandler über für Rieras Balkon-Spruch
Riera sorgte in Frankfurt bis dato mit flotten Sprüchen und seiner bisweilen arrogant anmutenden Art für Aufsehen. Bei seiner Ankunft meinte er etwa, seine Spieler "werden hier vom Balkon springen, wenn ich sage, sie sollen springen".
Chandler erteilte Riera diesbezüglich aber eine Absage: "Ich habe ihm schon gesagt, dass es nur wenige Leute gibt, für die ich vom Balkon springen würde - und das sind alles die Frauen aus meiner Familie."
Sportlich läuft es für Frankfurt unter Riera ordentlich. In fünf Pflichtspielen gelangen abgesehen von einer knappen Pleite gegen den FC Bayern München zwei Siege und zwei Remis. Am Samstag empfängt der Tabellensiebte in der Bundesliga den 1. FC Heidenheim.
Timothy Chandler: Leistungsdaten bei Nürnberg und Frankfurt
- 2010 bis 2014: 1. FC Nürnberg (198 Spiele, 10 Tore, 17 Vorlagen)
- seit 2014: Eintracht Frankfurt (102 Spiele, 4 Tore, 10 Vorlagen)