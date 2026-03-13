"Streng, aber mit Humor": Albert Riera hat bei Eintracht Frankfurt ungewöhnliche Strafmaßnahmen eingeführt

Eintracht Frankfurt war um den Jahreswechsel in eine Krise geschlittert, woraufhin Dino Toppmöller entlassen und Anfang Februar durch Riera ersetzt wurde. Laut Chandler kümmerte sich der 43-jährige Spanier umgehend "um wichtige Sachen, die uns in den letzten Monaten vielleicht etwas abhandengekommen sind. Er hat neue Regeln und einen anderen Grad der Disziplin eingeführt und sich teilweise lustige Strafen überlegt, die auch umgesetzt werden müssen. Streng, aber mit Humor."

Chandler führte direkt auch ein Beispiel an: "Wenn man zu spät kommt, muss man die Fahrräder der Mitspieler putzen." Das 35-jährige Urgestein selbst steht nach eigener Auskunft "bei null Strafen". Denn: "Als Stammesältester kann ich doch keine Fehler machen."

Chandler stammt aus der Eintracht-Jugend und ist nach einem Intermezzo beim 1. FC Nürnberg seit 2014 für die Profis aktiv. Der Rechtsverteidiger gilt als wichtige Führungsfigur in der Mannschaft, sportlich spielt er mittlerweile aber kaum eine Rolle mehr. Chandlers letzter Pflichtspieleinsatz ist fast ein Jahr her, in den vergangenen dreieinhalb Jahren absolvierte er nur insgesamt 162 Minuten.