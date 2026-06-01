Steckte Lennart Karl dahinter? Kuriosität beim DFB-Team gefällt Julian Nagelsmann

Nagelsmann verriet derweil, dass ihm die vielen pinken Schuhe seiner Spieler schon beim Aufwärmen "natürlich auch aufgefallen" seien.

"Aber ich finde es ganz cool, ehrlich gesagt. Ich mag Pink sowieso, schöne Farbe. Es wirkt freundlich und hat trotzdem auch die nötige Aggressivität. Ich fand, es hat ein ganz stimmiges Bild abgegeben und hat auch zu dem Hellblau und Dunkelblau (Farben von Trikots und Hosen, d. Red.) gepasst", so der Bundestrainer.

Für die weiteren Treffer am Sonntagabend in Mainz hatten Florian Wirtz (2:0) und Jamal Musiala (4:0) gesorgt. Überraschenderweise spielte das DFB-Team am Montagvormittag noch einmal gegen Finnland, das inoffizielle Trainingsspiel fand am DFB-Campus in Frankfurt vor ausgewählten Zuschauern statt. Gespielt wurden nicht zweimal 45, sondern lediglich zweimal 25 Minuten, und Nagelsmann nutzte die Partie dazu, den Spielern Einsatzzeit und Spielrhythmus zu geben, die am Sonntag gar nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren.

Am Dienstag fliegt der DFB-Tross in die USA, wo in Chicago zunächst das zweite WM-Trainingslager ansteht. Am 6. Juni folgt das letzte Testspiel gegen Co-Gastgeber USA, zwei Tage später bezieht die deutsche Mannschaft ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Der Startschuss für die Endrunde erfolgt schließlich am 14. Juni, wenn Deutschland im ersten Gruppenspiel auf Curacao trifft.