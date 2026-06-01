Kurioserweise trugen alle zehn Feldspieler der deutschen Startelf beim 4:0-Testspielsieg über Finnland am Sonntag pinke Schuhe. Steckte etwa eine Vorliebe von Supertalent Lennart Karl dahinter?
Steckte Lennart Karl dahinter? Kuriosität beim DFB-Team gefällt Julian Nagelsmann
Lennart Karl hat eine Vorliebe für Pink
"Ich glaube nicht, dass es wegen Lenny war. Aber ich glaube, Lenny hat sich auch gefreut", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Partie.
Der Hintergrund: Bayern Münchens Offensivjuwel Karl, der gegen die Finnen einen herausragenden Auftritt auf den Rasen zauberte, hat bekanntlich ein Faible für Pink. Nicht zuletzt sein ganz in Pink daher kommendes Outfit beim Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Real Madrid Mitte April, als er verletzungsbedingt zuschauen musste, sorgte für viel Aufsehen.
Karl selbst klärte derweil über den simplen Grund für die auffällige kollektive Schuhfarbe (nur Torwart Oliver Baumann trug keine pinken Schuhe) der DFB-Startelf auf: "Das ist das neue Modell von Nike. Adidas hat auch ein bisschen Pink reingebracht. Das sind Top-WM-Farben", sagte der 18-Jährige, der den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Deniz Undav mit einem schönen Steckpass vorbereitet hatte und mit kurz ausgeführter Ecke auf Vorlagengeber Joshua Kimmich auch an der Entstehung des 1:0 entscheidend beteiligt war.
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Feldspieler der DFB-Startelf kollektiv in pinken Schuhen: "Hat ein stimmiges Bild abgegeben"
Nagelsmann verriet derweil, dass ihm die vielen pinken Schuhe seiner Spieler schon beim Aufwärmen "natürlich auch aufgefallen" seien.
"Aber ich finde es ganz cool, ehrlich gesagt. Ich mag Pink sowieso, schöne Farbe. Es wirkt freundlich und hat trotzdem auch die nötige Aggressivität. Ich fand, es hat ein ganz stimmiges Bild abgegeben und hat auch zu dem Hellblau und Dunkelblau (Farben von Trikots und Hosen, d. Red.) gepasst", so der Bundestrainer.
Für die weiteren Treffer am Sonntagabend in Mainz hatten Florian Wirtz (2:0) und Jamal Musiala (4:0) gesorgt. Überraschenderweise spielte das DFB-Team am Montagvormittag noch einmal gegen Finnland, das inoffizielle Trainingsspiel fand am DFB-Campus in Frankfurt vor ausgewählten Zuschauern statt. Gespielt wurden nicht zweimal 45, sondern lediglich zweimal 25 Minuten, und Nagelsmann nutzte die Partie dazu, den Spielern Einsatzzeit und Spielrhythmus zu geben, die am Sonntag gar nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren.
Am Dienstag fliegt der DFB-Tross in die USA, wo in Chicago zunächst das zweite WM-Trainingslager ansteht. Am 6. Juni folgt das letzte Testspiel gegen Co-Gastgeber USA, zwei Tage später bezieht die deutsche Mannschaft ihr WM-Quartier in Winston-Salem. Der Startschuss für die Endrunde erfolgt schließlich am 14. Juni, wenn Deutschland im ersten Gruppenspiel auf Curacao trifft.
DFB-Team: Das ist der deutsche WM-Fahrplan
Datum
Event
Dienstag, 2. Juni
Abreise in die USA, Start 2. WM-Trainingslager in Chicago
Samstag, 6. Juni
Testspiel gegen die USA in Chicago
Montag, 8. Juni
Bezug des WM-Quartiers in Winston-Salem
Donnerstag, 11. Juni
WM-Eröffnungsspiel (Mexiko vs. Südafrika)
Sonntag, 14. Juni
Erstes Gruppenspiel gegen Curacao
Samstag, 20. Juni
Zweites Gruppenspiel gegen Elfenbeinküste
Donnerstag, 25. Juni
Drittes Gruppenspiel gegen Ecuador
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.