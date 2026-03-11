Borussia Dortmund könnte im Sommer womöglich einen neuen Anlauf für eine Verpflichtung von Nicolo Tresoldi nehmen. Beim Shootingstar von Club Brügge sollen laut Sky gleich mehrere Top-Klubs aus der Bundesliga angeklopft - womöglich auch der BVB, der bereits vor zwei Jahren an dem 21-Jährigen interessiert gewesen sein soll.
Springt er noch auf den WM-Zug auf? BVB könnte deutschen Stürmerstar im Auge haben
BVB-Kandidat: Wird Nicolo Tresoldi noch Thema für die WM?
Damals stand der Stürmer noch in Diensten von Hannover 96 und ein Wechsel zum damaligen Zeitpunkt zu einem Klub wie Borussia Dortmund war ohnehin äußerst unwahrscheinlich. Doch mittlerweile hat Tresoldi nach seinem Rekordwechsel von den Niedersachsen nach Brügge für kolportierte 7,5 Millionen Euro prächtig entwickelt und gar schon seine Champions-League-Tauglichkeit unter Beweis gestellt.
Tresoldi kommt bei den Belgiern mittlerweile in 46 Pflichtspielen auf immerhin 15 Tore und fünf Vorlagen und befindet sich angesichts der durchaus ungeklärten Stürmer-Frage in der deutschen Nationalmannschaft hinter Kai Havertz auch im Dunstkreis der Diskussionen über den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ein A-Länderspiel hat Tresoldi noch nicht auf dem Buckel, machte aber schon 22 Spiele für die deutsche U21.
Aufgrund seiner starken Entwicklung in Brügge soll der italienische Verband seine Fühler nach dem gebürtigen Sarden ausgestreckt haben und ihn von einem Verbandswechsel überzeugen wollen. Tresoldi selbst betonte zwar, dass ihn es durchaus reize, für sein Geburtsland zu spielen, sein Fokus aber auf eine Länderspielkarriere beim DFB liege.
- AFP
Verlässt Serhou Guirassy den BVB im Sommer?
Mehr Beachtung würde Tresoldi zweifelsohne künftig auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch einen Wechsel im kommenden Sommer zu einem prominenten Klub in den europäischen Top-5-Ligen bekommen - und der BVB könnte sogar Bedarf für einen neuen Stoßstürmer haben.
Denn nach wie vor gilt ein vorzeitiger Abschied von Serhou Guirassy im kommenden Sommer als wahrscheinlich. Zwar hat der Guineer noch Vertrag bis 2027, allerdings ist in seinem Vertrag dem Vernehmen nach eine Ausstiesgklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert. Die Bild berichtete, dass diese für ausgewählte Klubs wie Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool gelte.
Doch selbst wenn keiner der genannten Klubs in Dortmund vorstellig werden sollte, verfolge Guiarrsy laut Bild einen "klaren Karriereplan", der vorsehe, im Sommer mit dann 30 Jahren seinen "letzten dicken Vertrag" zu unterschreiben. Guirassys Bruder und Berater Karamba habe den Stürmer bereits im vergangenen Sommer bei diversen Klubs aus Saudi-Arabien angeboten mit dem Plan, "nochmal richtig abzukassieren".
Bei Guirassy-Wechsel nach Saudi-Arabien könnte der BVB mächtig abkassieren
Für Klubs aus Saudi-Arabien sei die Ausstiegsklausel jedoch nicht gültig. Im Falle eines wahrscheinlichen Wechselwunsches Guirassys, der in der Saudi Pro League angeblich eine Verdopplung seines Jahresgehalts in Dortmund anstrebt (kolportierte neun Millionen Euro), könnte der BVB die Summe dementsprechend frei verhandeln. Dem Vernehmen nach fordern die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben mindestens 80 Millionen Euro.
Geld, dass der BVB dann in einen potenziellen Nachfolger an der Seite von Fabio Silva investieren könnte. Tresoldi soll indes nicht nur das Interesse der Bundesliga-Elite geweckt haben, sondern auch "andere attraktive europäische Verein" hätten laut Sky konkrete Anfragen über einen Sommerwechsel bei Brügge eingereicht. Tresoldis Vertrag läuft noch bis 2029, günstig dürfte er also nicht zu haben sein.
- Getty Images Sport
Wechsel zum BVB? Nicolo Tresoldis Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 46
- Tore: 15
- Assists: 5