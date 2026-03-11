Springt er noch auf den WM-Zug auf? BVB könnte deutschen Stürmerstar im Auge haben

Damals stand der Stürmer noch in Diensten von Hannover 96 und ein Wechsel zum damaligen Zeitpunkt zu einem Klub wie Borussia Dortmund war ohnehin äußerst unwahrscheinlich. Doch mittlerweile hat Tresoldi nach seinem Rekordwechsel von den Niedersachsen nach Brügge für kolportierte 7,5 Millionen Euro prächtig entwickelt und gar schon seine Champions-League-Tauglichkeit unter Beweis gestellt.

Tresoldi kommt bei den Belgiern mittlerweile in 46 Pflichtspielen auf immerhin 15 Tore und fünf Vorlagen und befindet sich angesichts der durchaus ungeklärten Stürmer-Frage in der deutschen Nationalmannschaft hinter Kai Havertz auch im Dunstkreis der Diskussionen über den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ein A-Länderspiel hat Tresoldi noch nicht auf dem Buckel, machte aber schon 22 Spiele für die deutsche U21.

Aufgrund seiner starken Entwicklung in Brügge soll der italienische Verband seine Fühler nach dem gebürtigen Sarden ausgestreckt haben und ihn von einem Verbandswechsel überzeugen wollen. Tresoldi selbst betonte zwar, dass ihn es durchaus reize, für sein Geburtsland zu spielen, sein Fokus aber auf eine Länderspielkarriere beim DFB liege.