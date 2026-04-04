Sprach-Barriere bei Carney Chukwuemeka? BVB-Coach Niko Kovac kontert Kritik von Ralf Rangnick

Rangnick hatte zuvor angeprangert, dass Chukwuemeka, der erst kürzlich vom englischen in den österreichischen Verband wechselte und von nun an für die Alpenrepublik spielberechtigt ist, über keinerlei Deutsch-Kenntnisse verfüge, obwohl er schon länger Spieler von Borussia Dortmund ist.

"Das muss im Interesse der Klubs liegen. Sie sollten darauf achten, dass regelmäßig Deutschunterricht stattfindet. Ich will das nicht als Kritik verstanden wissen, aber ich war schon überrascht. In Leipzig oder Hoffenheim war das Pflicht – dreimal pro Woche Deutschunterricht. Wer fehlte, wurde behandelt, als hätte er das Training versäumt. Aber jeder Verein handhabt das natürlich anders. Für solche Jungs ist das nicht einfach. Englisch funktioniert überall, auch bei uns im Team kommt er damit gut zurecht", meinte Rangnick.

Chukwuemeka, der in England aufgewachsen ist, durchlief mehrere Jahrgänge der englischen Jugendnationalmannschaften, absolvierte jedoch kein Spiel für die A-Mannschaft der Three Lions, sodass ein Wechsel möglich war. Seit August spielt er fest beim BVB.