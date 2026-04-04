BVB-Trainer Niko Kovac hat auf die von Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick geäußerte Kritik bezüglich der Deutsch-Kenntnisse von Carney Chukwuemeka reagiert.
Sprach-Barriere bei Carney Chukwuemeka? BVB-Coach Niko Kovac kontert Kritik von Ralf Rangnick
Kovac: "Sprechen hier wirklich sehr viel Englisch"
Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Dortmunder beim VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr) erklärte Kovac: "Wir sind ein internationaler Klub, wir sind in der globalen Welt. Da geht’s darum, dass man auch verschiedene Sprachen spricht als Trainer, und wir sprechen hier wirklich sehr viel Englisch."
Dies spiegele sich auch in der aktuellen sportlichen wider. "Wenn wir aneinander vorbeireden würden, würden wir nicht da stehen, wo wir stehen", erklärte der Trainer der Schwarzgelben, der keinerlei Problem darin sah, nur auf Englisch mit dem Mittelfeldspieler zu kommunizieren: "Das ist im Basketball völlig normal. Das ist im Handball auch immer mehr normal. Also im Fußball wird’s auch immer internationaler. Also von daher ist es für uns überhaupt kein Problem."
Chukwuemeka in England aufgewachsen
Rangnick hatte zuvor angeprangert, dass Chukwuemeka, der erst kürzlich vom englischen in den österreichischen Verband wechselte und von nun an für die Alpenrepublik spielberechtigt ist, über keinerlei Deutsch-Kenntnisse verfüge, obwohl er schon länger Spieler von Borussia Dortmund ist.
"Das muss im Interesse der Klubs liegen. Sie sollten darauf achten, dass regelmäßig Deutschunterricht stattfindet. Ich will das nicht als Kritik verstanden wissen, aber ich war schon überrascht. In Leipzig oder Hoffenheim war das Pflicht – dreimal pro Woche Deutschunterricht. Wer fehlte, wurde behandelt, als hätte er das Training versäumt. Aber jeder Verein handhabt das natürlich anders. Für solche Jungs ist das nicht einfach. Englisch funktioniert überall, auch bei uns im Team kommt er damit gut zurecht", meinte Rangnick.
Chukwuemeka, der in England aufgewachsen ist, durchlief mehrere Jahrgänge der englischen Jugendnationalmannschaften, absolvierte jedoch kein Spiel für die A-Mannschaft der Three Lions, sodass ein Wechsel möglich war. Seit August spielt er fest beim BVB.
Carney Chukwuemeka: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 32
Tore: 3
Assists: 2