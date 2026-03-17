Sporting wie im Rausch: Lissabon dreht gegen Bodö/Glimt ein 0:3 aus dem Hinspiel

Nach einem Eckball brachte Abwehrchef Inacio per Kopf die Führung. Der 24-Jährige stellte mit seinem 29. Champions-League-Einsatz einen Klubrekord auf. Odin Björtuft (42.) vergab eine seltene Ausgleichschance, sein Kopfball tänzelte zweimal auf der Latte.

Goncalves erhöhte nach einem schön herausgespielten Angriff. Dem 3:0 ging ein Handspiel von Fredrik Björkan voraus. Sporting spielte wie im Rausch. Nuno Santos (83.) traf den Pfosten, ehe die Verlängerung die Entscheidung brachte.

Dort trat Lissabon in große Fußstapfen. Erstmals machte Deportivo La Coruna einen Rückstand von drei oder mehr Toren wett, als sich der spanische Klub 2004 gegen die AC Mailand (1:4/4:0) durchsetzte. 2017 gelang dies dem FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain (0:4/6:1), im Jahr darauf scheiterte Barca ebenso dramatisch an der AS Rom (4:1/0:3). Auch 2019 waren die Katalanen das "Opfer", damals gegen den FC Liverpool (3:0/0:4).