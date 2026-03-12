Goal.com
Lena Krey

Spielorte von Deutschland bei der WM 2026: Wo spielt das DFB Team?

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 richtet sich der Blick der Fußballwelt auf die USA, Mexiko und Kanada. GOAL stellt Euch heute die WM-Stadien und Orte vor, in denen das DFB-Team spielt.

Erstmals in der Geschichte findet die Fußballweltmeisterschaft in drei Nationen statt – den USA, Mexiko und Kanada. Vom Eröffnungsspiel am 11. Juni bis zum großen Finale am 19. Juli 2026 kämpfen die besten Teams der Welt um den Titel. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist in Nordamerika gefordert. Doch wo genau wird die DFB-Elf auflaufen?

GOAL hat die Antwort!

  • Spielorte von Deutschland bei der WM 2026: Wo spielt das DFB Team?

    Den feierlichen Auftakt bildet das Eröffnungsspiel im traditionsreichen Aztekenstadion von Mexiko-Stadt, während die Entscheidung um den Titel im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) fällt. Um die Reisebelastung für Teams und Fans zu minimieren, hat die FIFA das Turnier regional gegliedert, sodass die Gruppenphasen in geografisch zusammenhängenden Zonen stattfinden.

    Ab dem Viertelfinale konzentriert sich das Geschehen vollständig auf die USA. Während die Halbfinalbegegnungen in Arlington und Atlanta ausgetragen werden, finden die Viertelfinalpartien in Kansas City, Los Angeles, Boston und Miami statt.

    Die Vorrunde der DFB-Elf in Gruppe E: 

    Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihre drei Gruppenspiele in den USA und Kanada. Hier sind die Termine in der Übersicht:

    SpielDatumSpielort
    Deutschland - Curacao14. Juni 2026 (13 Uhr Ortszeit, 19 Uhr deutsche Zeit)Houston (USA)
    Deutschland - Elfenbeinküste20. Juni 2026 (16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr deutsche Zeit)Toronto (Kanada)
    Deutschland - Ecuador25. Juni 2026 (16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr deutsche Zeit)New Jersey (USA)
  • Spielorte von Deutschland bei der WM 2026: Wo spielt das DFB Team? - Die Stadien im Überblick

    StadionLandOrtKapazitätAnzahl Spiele
    BMO FieldKanadaToronto45.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    BC Place StadiumKanadaVancouver54.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    AT&T StadiumUSAArlington, Texas94.000

    5 Gruppespiele

    2 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    1 Halbfinale

    MetLife StadiumUSAEast Rutherford, New Jersey82.500

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    Finale

    Gilette StadiumUSAFoxborough, Massachusetts65.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    NRG StadiumUSAHouston, Texas72.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    SoFi StadiumUSAInglewood, Kalifornien70.000

    5 Gruppenspiele

    2 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    Arrowhead StadiumUSAKansas City, Missouri73.000

    4 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    Hard Rock StadiumUSAMiami, Florida65.000

    4 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Viertelfinale

    Spiel um Platz 3

    Lincoln Financial FieldUSAPhiladelphia, Pennsylsvania69.000

    5 Gruppenspiele

    1 Achtelfinale

    Levi's StadiumUSASanta Clara, Kalifornien71.000

    5 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    Lumen FieldUSASeattle, Washington69.000

    4 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    Estadio BBVAMexikoGuadalupe53.500

    3 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    AztekenstadionMexikoMexiko-Stadt83.000

    3 Gruppenspiele

    1 Sechzehntelfinale

    1 Achtelfinale

    Estadio AkronMexikoZapopan48.0004 Gruppenspiele
  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Spielorte von Deutschland bei der WM 2026: Wo spielt das DFB Team? - Wichtigste Infos

    • Event: WM 2026
    • Zeitraum: 11. Juni bis 19. Juli 2026
    • Ort: USA, Kanada, Mexiko
    • Anzahl Teams: 48
    • Anzahl Gruppen: 12
    • Übertragung: Magenta, ARD, ZDF

  • Spielorte von Deutschland bei der WM 2026: Wo spielt das DFB Team? - Die WM Gruppen im Überblick

    Gruppe A

    Mexiko
    Südafrika
    Südkorea
    Gewinner Play-Off D

    Gruppe B

    Kanada
    Gewinner Play-Off A
    Katar
    Schweiz

    Gruppe C

    Brasilien
    Marokko
    Haiti
    Schottland

    Gruppe D

    USA
    Paraguay
    Australien
    Gewinner Play-Off C

    Gruppe E

    Deutschland
    Curacao
    Elfenbeinküste
    Ecuador

    Gruppe F

    Niederlande
    Japan
    Gewinner Play-Off B
    Tunesien

    Gruppe G

    Belgien
    Ägypten
    Iran
    Neuseeland

    Gruppe H

    Spanien
    Kap Verde
    Saudi-Arabien
    Uruguay

    Gruppe I

    Frankreich
    Senegal
    Gewinner Play-Off 2
    Norwegen

    Gruppe J

    Argentinien
    Algerien
    Österreich
    Jordanien

    Gruppe K

    Portugal
    Gewinner Play-Off 1
    Usbekistan
    Kolumbien

    Gruppe L

    England
    Kroatien
    Ghana
    Panama
