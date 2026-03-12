Spielorte von Deutschland bei der WM 2026: Wo spielt das DFB Team?

Den feierlichen Auftakt bildet das Eröffnungsspiel im traditionsreichen Aztekenstadion von Mexiko-Stadt, während die Entscheidung um den Titel im MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) fällt. Um die Reisebelastung für Teams und Fans zu minimieren, hat die FIFA das Turnier regional gegliedert, sodass die Gruppenphasen in geografisch zusammenhängenden Zonen stattfinden.

Ab dem Viertelfinale konzentriert sich das Geschehen vollständig auf die USA. Während die Halbfinalbegegnungen in Arlington und Atlanta ausgetragen werden, finden die Viertelfinalpartien in Kansas City, Los Angeles, Boston und Miami statt.

Die Vorrunde der DFB-Elf in Gruppe E:

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihre drei Gruppenspiele in den USA und Kanada. Hier sind die Termine in der Übersicht: