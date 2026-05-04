Spektakuläre Trainer-Rückkehr? Real Madrid kassierte wohl deutliche Absage

Demnach soll Perez "Zizou" als Nachfolger des damals schon angezählten Xabi Alonso im Visier gehabt haben. Zidane jedoch habe bereits seine Zusage erteilt, im Anschluss an die WM im kommenden Sommer den Posten als französischer Nationaltrainer von Didier Deschamps zu übernehmen. Eine Rückkehr zu den Madrilenen kam für ihn deshalb nicht in Frage.

Nach der Entlassung Alonsos im Januar übernahm stattdessen Alvaro Arbeloa bei den Königlichen, unter dem es aber nur bedingt besser läuft. In der spanischen Liga hat man aussichtslose zwölf Zähler Rückstand auf Erzrivale Barcelona - und könnte die Meisterschaft ausgerechnet im Clasico am kommenden Wochenende endgültig verlieren.

In der Champions League wiederum war im Viertelfinale nach zwei knappen Niederlagen gegen den FC Bayern München Schluss. Es wäre für Real das zweite Jahr in Folge ohne einen Titel, weshalb auch Albeloa schon wieder vor dem Aus stehen soll.