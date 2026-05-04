Nach Informationen der spanischen Zeitung AS hätte es Ende des vergangenen Jahres Gespräche zwischen dem 53-jährigen Franzosen und Florentino Perez gegeben, in welchen Zidane Reals Klubpräsident eine Absage bezüglich eines Comebacks im Bernabeu gegeben habe.
Spektakuläre Trainer-Rückkehr? Real Madrid kassierte wohl deutliche Absage
Absage an Real Madrid: Zidane schon als Deschamps-Nachfolger im Wort
Demnach soll Perez "Zizou" als Nachfolger des damals schon angezählten Xabi Alonso im Visier gehabt haben. Zidane jedoch habe bereits seine Zusage erteilt, im Anschluss an die WM im kommenden Sommer den Posten als französischer Nationaltrainer von Didier Deschamps zu übernehmen. Eine Rückkehr zu den Madrilenen kam für ihn deshalb nicht in Frage.
Nach der Entlassung Alonsos im Januar übernahm stattdessen Alvaro Arbeloa bei den Königlichen, unter dem es aber nur bedingt besser läuft. In der spanischen Liga hat man aussichtslose zwölf Zähler Rückstand auf Erzrivale Barcelona - und könnte die Meisterschaft ausgerechnet im Clasico am kommenden Wochenende endgültig verlieren.
In der Champions League wiederum war im Viertelfinale nach zwei knappen Niederlagen gegen den FC Bayern München Schluss. Es wäre für Real das zweite Jahr in Folge ohne einen Titel, weshalb auch Albeloa schon wieder vor dem Aus stehen soll.
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Real Madrids Kabine offenbar erneut ein "Pulverfass"
Zudem machen immer wieder Medienberichte die Runde, wonach das interne Klima bei den Madrilenen auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen sei. Die Mundo Deportivoschrieb jüngst von einer "explosiven Stimmung" in der Real-Kabine, eine Deeskalation sei nicht in Sicht.
"Die Kabine der Königlichen ist zu einem wahren Pulverfass geworden", hieß es in dem Bericht. Schon länger ist von Spannungen zwischen den Spielern die Rede, außerdem herrscht in Teilen Unzufriedenheit mit der Arbeit von Arbeloa. Allen voran den Starspielern Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham war in den vergangenen Wochen immer wieder nachgesagt worden, dass sie für Zündstoff - teils auch untereinander - sorgen würden.
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Jose Murinho als Nachfolger von Arbeloa wieder zu Real Madrid?
Zidane stand als aktiver Spieler zwischen 2001 und 2016 sowie später als Trainer zwischen 2016 und 2018 und 2019 und 2021 bei Real Madrid unter Vertrag. Unter seiner Ägide holten die Blancos unter anderem drei Champions-League-Titel in Serie. Seither ist der Franzose ohne Anstellung an der Seitenlinie.
Die Verantwortlichen von Real suchen übereinstimmenden Medienberichten zufolge derweil intensiv nach einem Nachfolger für Arbeloa, der erst Anfang des Jahres von Xabi Alonso übernommen hatte. Laut The Athletic soll die Wunschlösung von Präsident Florentino Perez Jose Mourinho sein, um der zerrütteten Mannschaft wieder Disziplin einzuflößen. Dieser reagierte unlängst gelassen auf jenes Gerücht und betonte, dass "niemand von Real Madrid" mit ihm gesprochen habe.
Als weitere Kandidaten wurden zuletzt unter anderem Frankreichs scheidender Nationaltrainer Didier Deschamps, Jürgen Klopp oder Massimliano Allegri gehandelt.
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.