Marco Reus (36) hat die Spekulationen um eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho (26) zu Borussia Dortmund weiter angeheizt.
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"Wäre sowohl für ihn als auch für Dortmund gut!" Klublegende empfiehlt Jadon Sancho Rückkehr zum BVB
Gegenüber der Sport Bild sagte die BVB-Legende: "Ich rate Jadon in erster Linie, zu schauen, wo er sich wieder wohlfühlt und wieder zu seinem Spiel finden kann. Und wenn das beim BVB ist, dann wäre es sowohl für ihn als auch für Dortmund gut!"
Reus, der von 2017 bis 2021 sowie im ersten Halbjahr 2024 Sanchos Mannschaftskamerad war, hob dessen besondere Qualitäten hervor: "Ich habe selten mit einem Spieler zusammengespielt, der instinktiv und in engen Situationen so gute Entscheidungen getroffen hat."
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Dortmund will Sancho zurückholen - aber nicht um jeden Preis
Seit Tagen wird über eine erneute Rückkehr des Offensivspielers diskutiert. Laut Bild-Informationen ist der BVB, allen voran Präsident Hans-Joachim Watze, daran interessiert, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So wolle man trotz eines ablösefreien Wechsels kein Handgeld zahlen und dem Spieler ein Gehalt in Höhe von maximal fünf Millionen Euro plus Boni anbieten.
Sancho war 2017 aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund gewechselt und hatte sich dort ab 2018 zur Stammkraft entwickelt. 2021 wechselte er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United, kam dort aber nie richtig an. Im Winter 2024 kehrte er für ein halbes Jahr per Leihe zum BVB zurück. Im Anschluss verlieh ihn ManUnited für ein Jahr an den FC Chelsea weiter. In seinem letzten Vertragsjahr wurde er erneut ausgeliehen, diesmal zu Aston Villa. Für den Tabellenvierten der Premier League kommt er in 31 Einsätzen lediglich auf ein Tor und drei Assists.
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Reus kann sich Verbleib in den USA vorstellen
Reus, der gut mit Sancho befreundet sein soll, wechselte 2024 zu LA Galaxy. Sein Vertrag dort läuft noch bis Ende 2027. Nach seinem Karriereende wird er als Markenbotschafter für den BVB tätig sein. Gegenüber der Sport Bild deutete er jedoch an, sich auch einen längeren Verbleib in den USA vorstellen zu können.
Reus sagte: "Momentan fühlen wir uns sehr wohl als Familie hier. Ob wir auch nach meiner aktiven Karriere hier leben, hängt von verschiedenen Sachen ab, aber grundsätzlich können wir uns vorstellen, länger zu bleiben."
Jadon Sancho: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Einsätze
31
Tore
1
Assists
3
Spielminuten
1.520
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.