"Wäre sowohl für ihn als auch für Dortmund gut!" Klublegende empfiehlt Jadon Sancho Rückkehr zum BVB

Seit Tagen wird über eine erneute Rückkehr des Offensivspielers diskutiert. Laut Bild-Informationen ist der BVB, allen voran Präsident Hans-Joachim Watze, daran interessiert, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So wolle man trotz eines ablösefreien Wechsels kein Handgeld zahlen und dem Spieler ein Gehalt in Höhe von maximal fünf Millionen Euro plus Boni anbieten.

Sancho war 2017 aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund gewechselt und hatte sich dort ab 2018 zur Stammkraft entwickelt. 2021 wechselte er für 85 Millionen Euro Ablöse zu Manchester United, kam dort aber nie richtig an. Im Winter 2024 kehrte er für ein halbes Jahr per Leihe zum BVB zurück. Im Anschluss verlieh ihn ManUnited für ein Jahr an den FC Chelsea weiter. In seinem letzten Vertragsjahr wurde er erneut ausgeliehen, diesmal zu Aston Villa. Für den Tabellenvierten der Premier League kommt er in 31 Einsätzen lediglich auf ein Tor und drei Assists.