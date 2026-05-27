Spektakuläre Rückkehr? Verlorener Sohn könnte angeblich erneut bei Real Madrid anheuern

Der Champions-League-Rekordsieger hatte dieses Modell wohl nicht zum ersten Mal im Sinn. Ein ähnliches Angebot hatte zuletzt Modrics langjähriger Mittelfeldpartner Toni Kroos abgelehnt.

Dass die Tage des Technikers auf dem Rasen gezählt sind, untermauert der Bericht ebenfalls. Modrics aktueller Kontrakt beim der AC Mailand läuft Ende Juni aus. Zwar besitzt der Altmeister eine Option auf eine automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr, doch diese will er laut Tuttosport verstreichen lassen.

Ausschlaggebend für Modrics Entscheidung soll das Geschehen seit Sonntagabend sein. Mit der Heimniederlage gegen Cagliari verpasste Milan die Qualifikation für die nächste Champions League verpasst. Anschließend entließ der Klub nicht nur Trainer Massimiliano Allegri, sondern auch Sportdirektor Igli Tare, den Technischen Direktor Geoffrey Moncada und Geschäftsführer Giorgio Furlani.