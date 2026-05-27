Kommt es zu einem spektakulären Comeback? Angeblich könnte Luka Modric zu Real Madrid zurückkehren. Wie das italienische Sportblatt Tuttosport berichtet, soll dem amtierenden Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft "indirekt bereits mitgeteilt worden" sein, dass für ihn an alter Wirkungsstätte eine neue Ära anbrechen könnte.
Spektakuläre Rückkehr? Verlorener Sohn könnte angeblich erneut bei Real Madrid anheuern
Im Raum steht ein Engagement, bei dem Modric "in einer Führungsposition oder in einer Funktion in engem Kontakt mit dem sportlichen Bereich unter Jose Mourinho" für den spanischen Top-Klub aktiv werden soll.
Ausgerechnet Mourinho, unter dem Modric einst seine ersten Schritte im Bernabeu ging, könnte somit bald der direkte Vorgesetzte oder Partner des Mittelfeldstrategen werden.
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Modric will bei Milan wohl nicht verlängern
Der Champions-League-Rekordsieger hatte dieses Modell wohl nicht zum ersten Mal im Sinn. Ein ähnliches Angebot hatte zuletzt Modrics langjähriger Mittelfeldpartner Toni Kroos abgelehnt.
Dass die Tage des Technikers auf dem Rasen gezählt sind, untermauert der Bericht ebenfalls. Modrics aktueller Kontrakt beim der AC Mailand läuft Ende Juni aus. Zwar besitzt der Altmeister eine Option auf eine automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr, doch diese will er laut Tuttosport verstreichen lassen.
Ausschlaggebend für Modrics Entscheidung soll das Geschehen seit Sonntagabend sein. Mit der Heimniederlage gegen Cagliari verpasste Milan die Qualifikation für die nächste Champions League verpasst. Anschließend entließ der Klub nicht nur Trainer Massimiliano Allegri, sondern auch Sportdirektor Igli Tare, den Technischen Direktor Geoffrey Moncada und Geschäftsführer Giorgio Furlani.
Karriereende für Modric bei der WM?
Stattdessen steuert alles auf ein würdiges Karriereende hin: Es wird erwartet, dass der 196-fache Nationalspieler im Anschluss an die kommende Weltmeisterschaft den Schlussstrich unter seine beispiellose Laufbahn ziehen wird.
Dass es ihn danach nicht des Geldes woanders hinzieht, unterstreicht den Charakter des Ballon-d'Or-Gewinners von 2018. Potenzielle Angebote aus der amerikanischen Major League Soccer oder der Saudi Pro League, über die in der Gerüchteküche immer wieder spekuliert wird, seien demnach keine Option für Modric.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".