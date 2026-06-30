Im ZDF bemängelte Expertin Fritzy Kromp die Entscheidung Nagelsmanns, den bis dato minuten- und einsatzlosen Stürmer von Newcastle United ohne jeglichen Turnier-Rhythmus überhaupt die Bürde eines Strafstoßes auferlegt zu haben.
"Sowas macht mich sprachlos": Deutliche Kritik an Elfmeter-Entscheidung von Julian Nagelsmann
"Dass ein Nick Woltemade, der heute im K.o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, mit einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist für mich auch irgendwo naheliegend. Das ist natürlich ein hoch bezahlter, sehr guter Fußballer, der am Fließband Elfmeter schießen kann", meinte Kromp zunächst, fügte dann jedoch hinzu: "Aber nicht in so einer Situation."
Es sei eine "undankbare" Situation für den Spieler gewesen, führte die Trainerin der Frauenmannschaft des SV Werder Bremen aus und bilanzierte: "Ich finde, man hat ihn gefühlt gekillt und heute brauchst du ihn und dass er dann nicht funktionieren kann, sowas macht mich sprachlos."
Woltemade verliert Stammplatz im DFB-Team
Bei der überraschenden 3:4-Pleite im Elfmeterschießen gegen Paraguay hatte Woltemade als einer von drei Spielern seinen Versuch vom Punkt vergeben. Neben dem ehemaligen Stuttgarter verschossen auch Kai Havertz (FC Arsenal) und Jonathan Tah (FC Bayern München).
Zuvor war der Angreifer von Newcastle United von Coach Nagelsmann in keinem der drei Gruppenspiele gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador berücksichtigt worden. Nur die beiden Ersatzkeeper Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sowie Nachrücker Assan Ouedraogo (RB Leipzig) hatten bis dato ebenfalls keine Minute gesehen.
Noch vor der WM galt Woltemade als wertvolle Option im Sturmzentrum. Mit der Rückkehr des zuvor verletzten Havertz sowie den überzeugenden Leistungen von Deniz Undav (VfB Stuttgart) in den ersten Vorrundenspielen verlor der 24-Jährige allerdings seinen Stammplatz.
Gegen Paraguay war er in der 88. Minute für Leroy Sane eingewechselt worden, strahlte bis zum Elfmeterschießen jedoch kaum Gefahr aus. Woltemade verzeichnete keinen einzigen Torschuss, überhaupt sammelte er in 32 Minuten Spielzeit nur acht Ballkontakte.
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".