"Sowas macht mich sprachlos": Deutliche Kritik an Elfmeter-Entscheidung von Julian Nagelsmann

Bei der überraschenden 3:4-Pleite im Elfmeterschießen gegen Paraguay hatte Woltemade als einer von drei Spielern seinen Versuch vom Punkt vergeben. Neben dem ehemaligen Stuttgarter verschossen auch Kai Havertz (FC Arsenal) und Jonathan Tah (FC Bayern München).

Zuvor war der Angreifer von Newcastle United von Coach Nagelsmann in keinem der drei Gruppenspiele gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador berücksichtigt worden. Nur die beiden Ersatzkeeper Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) sowie Nachrücker Assan Ouedraogo (RB Leipzig) hatten bis dato ebenfalls keine Minute gesehen.

Noch vor der WM galt Woltemade als wertvolle Option im Sturmzentrum. Mit der Rückkehr des zuvor verletzten Havertz sowie den überzeugenden Leistungen von Deniz Undav (VfB Stuttgart) in den ersten Vorrundenspielen verlor der 24-Jährige allerdings seinen Stammplatz.

Gegen Paraguay war er in der 88. Minute für Leroy Sane eingewechselt worden, strahlte bis zum Elfmeterschießen jedoch kaum Gefahr aus. Woltemade verzeichnete keinen einzigen Torschuss, überhaupt sammelte er in 32 Minuten Spielzeit nur acht Ballkontakte.