Aber nicht nur das: Rice leidet zudem auch unter muskulären Problemen im Oberschenkel und Rücken. Zuletzt verpasste er zwei Trainingseinheiten. Ob er bis zum Duell mit Norwegen am Samstag um 23 Uhr wieder einsatzbereit ist, erscheint aktuell unklar.
Sorgen bei Thomas Tuchel! Englischer Schlüsselspieler vom Team isoliert
Sein Ausfall wäre ein herber Rückschlag für Trainer Thomas Tuchel. Rice ist auf der englischen Doppesechs neben Senkrechtstarter Elliot Anderson unumstritten gesetzt. Als er im abschließenden Gruppenspiel gegen Panama geschont wurde, rückte Zehner Jude Bellingham etwas nach hinten und Morgan Rogers zusätzlich in die Mannschaft.
Personelle Probleme plagen Tuchel auch auf der Position rechts hinten. Der Einspruch gegen Jarell Quansahs Sperre ist gescheitert. Ob Reece James nach seiner Oberschenkelverletzung rechtzeitig fit wird, ist noch unklar. Falls nicht, würde entweder Djed Spence oder ein zusätzlicher Innenverteidiger aushelfen. Womöglich rückt Ezri Konsa nach rechts und John Stones zentral in die Startelf.
Auch bei Norwegen herrschen personelle Sorgen
Personelle Sorgen herrschen derweil auch bei Gegner Norwegen, wo einige Spieler kränkeln. "Wir haben unsere Probleme und geben unser Bestes. Aber der Teamarzt hat aktuell sehr viel zu tun", sagte Keeper Örjan Nyland bei Fox. "Wir hatten etwas frei, vielleicht hat sich in dieser Zeit jemand angesteckt. Hoffentlich läuft alles gut und wir können England am Samstag mit einer komplett ausgeruhten Mannschaft gegenübertreten."
Stale Solbakken hustet bei seiner Pressekonferenz mehrmals und sagte: "Es gibt Klimaanlagen, viele Flüge, Umkleidekabinen und all diese Dinge. Wir sind mehr als 50 Personen. Da wäre es schon ungewöhnlich, wenn sich nicht der eine oder andere anstecken würde.“
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