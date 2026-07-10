Sein Ausfall wäre ein herber Rückschlag für Trainer Thomas Tuchel. Rice ist auf der englischen Doppesechs neben Senkrechtstarter Elliot Anderson unumstritten gesetzt. Als er im abschließenden Gruppenspiel gegen Panama geschont wurde, rückte Zehner Jude Bellingham etwas nach hinten und Morgan Rogers zusätzlich in die Mannschaft.

Personelle Probleme plagen Tuchel auch auf der Position rechts hinten. Der Einspruch gegen Jarell Quansahs Sperre ist gescheitert. Ob Reece James nach seiner Oberschenkelverletzung rechtzeitig fit wird, ist noch unklar. Falls nicht, würde entweder Djed Spence oder ein zusätzlicher Innenverteidiger aushelfen. Womöglich rückt Ezri Konsa nach rechts und John Stones zentral in die Startelf.